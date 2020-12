Salemi, Cooperativa CORF senza stipendi da tempo. Interrogazione del consigliere Crimi

di: Redazione - del 2020-12-23

Il consigliere comunale di Salemi, Francesco Giuseppe Crimi ha presentato una interrogazione in merito alla gestione amministrativa della prosecuzione dell’affidamento, per il triennio 2017/2019, del progetto SPRAR MSNA alla Società Coperativa Sociale CORF di Salemi.

Di seguito il testo dell'interrogazione:

Il sottoscritto Francesco Giuseppe CRIMI, Consigliere Comunale di Salemi, a seguito dell’articolo su un sito locale, in data 21/12/2020, avente come titolo “Salemi la Coop che da tre anni aspetta i soldi per l’accoglienza”, con la presente premesso

- che i fatti cui ci si riferisce sono di straordinaria importanza, uno per l’importo complessivo del servizio, pari ad € 1.032.051,00, due perché trattasi di un servizio che riguarda minori stranieri ai quali va garantita l’ospitalità;

- che sul punto con delibera n. 921 del 28/10/2020 si è espresso il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha riscontrato la prosecuzione dell’affidamento, da parte del Comune di Salemi, del servizio di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, alla Coop. Sociale C.O.R.F., seppure in assenza di convenzione o altro valido titolo contrattuale, da fine Gennaio 2017 ad Agosto 2018;

- che nella stessa delibera è stato rilevato che il finanziamento del Ministero dell’Interno per la sola entità del valore (€ 1.032.051,00) prevedeva la procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria;

- che siffatta gestione della vicenda, da parte del Comune di Salemi, ha arrecato un disservizio, atteso che nonostante il finanziamento Ministeriale, il servizio non è stato effettuato per l’intero periodo, ma anche grave pregiudizio alla Cooperativa C.O.R.F., di fatto, ha assicurato il servizio fino all’esaurimento della propria capacità economica, stante i mancati pagamenti da parte del Comune di Salemi.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere Comunale interroga l’amministrazione comunale sull’intera attività amministrativa posta in essere in occasione della prosecuzione dell’affidamento della gestione del progetto SPRAR MSNA, triennio 2017/2019, alla Società Coperativa Sociale CORF di Salemi. - in particolare

- sui motivi che hanno indotto il Comune di Salemi prima, a comunicare la proroga dell’affidamento alla Coop. Sociale C.O.R.F. per poi comunicare la revoca dopo meno di due mesi;

- sui motivi per cui pur essendo il servizio finanziato dal Ministero dell’Interno, per il triennio 2017/2019, non è stata indetta una gara ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, per come previsto dalla normativa;

- il motivo per cui il Comune avrebbe trattenuto dal Luglio 2017 ad oggi l’acconto di € 227.000,00 erogato dal Ministero a valere sul triennio 2017/2019, e non ha invece prontamente versato tale somma alla Cooperativa Sociale C.O.R.F. che svolgeva il servizio;

- sullo stato dei finanziamenti ministeriali, sulla loro disponibilità in bilancio e sui tempi di pagamento delle somme dovute alla Cooperativa Sociale C.O.R.F. che sembra essersi rovinata in dipendenza di quanto posto in essere dal comune di Salemi.

Su questi temi va fatta la dovuta chiarezza!

Priva di qualsiasi pregio appare, infatti, la replica del Sindaco Domenico VENUTI nell’articolo si stampa che dichiara “faremo un approfondimento” come se lui non fosse il Sindaco di questo Comune e i fatti di cui trattasi non si riferiscono alla sua amministrazione!

Su procedure che riguardano servizi per oltre un milione di euro il Sindaco deve interessarsi prontamente di ogni aspetto della pendenza e non può tentare di esimersi dalle responsabilità politiche con un banalissimo “approfondiremo” o con la promessa dell’ennesima “riapertura di un tavolo tecnico” che, come ormai abbiamo più volte provato, o non esiste o non porta alla risoluzione di alcuna problematica.