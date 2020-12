CVetrano, attiva da oggi la piattaforma per l'erogazione dei buoni spesa

di: Comunicato Stampa - del 2020-12-21

Con riferimento all’Avviso Pubblico “Attivazione delle misure di solidarietà alimentare tramite assegnazione di buoni spersa/voucher in favore di soggetti in condizioni di bisogno a seguito della emergenza da diffusione da covid 19.” Si informa la cittadinanza che dalla data di oggi - 21/12/2020 è attiva la piattaforma per la concessione di aiuti alimentari mediante l’erogazione di “buoni spesa”.

E’ possibile accedere alla piattaforma tramite il link dedicato sul sito istituzionale di questo Comune https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php

Si ricorda inoltre che nel sito istituzionale del Comune è possibile reperire il link dedicato alle farmacie e alle ditte interessate alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, che intendono aderire alla manifestazione d’interesse per la sottoscrizione di apposita convenzione con questo Ente Comunale https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php.