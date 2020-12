Covid19, volo da Londra a Palermo: dopo i tamponi 3 casi di coronavirus e 2 dubbi tra i passeggeri

del 2020-12-21

Si trovano tutti in quarantena i 134 passeggeri e i 6 componenti dell’equipaggio del volo Ryanair da Londra atterrato ieri sera a Palermo. Si è trattato dell’ultimo volo in arrivo dal Regno Unito, almeno fino al 6 gennaio 2021, per effetto dell’ordinanza del Ministero della Salute.

Coloro che erano a bordo dovranno osservare 14 giorni di isolamento fiduciario e le autorità sanitarie hanno acquisito le liste dei passeggeri per monitorare l’andamento della quarantena.

Dopo lo sbarco i passeggeri e i membri dell’equipaggio sono stati subito sottoposti ai tamponi antigenici rapidi effettuati dai medici dell’ASP di Palermo e dell’Usmaf che hanno dato esito negativo.

I successivi test molecolari però hanno purtroppo accertato la presenza di tre contagiati tra i passeggeri e altri due tamponi hanno dato esito dubbio.

Dunque cresce l'apprensione anche alla luce dei casi di variante Covid registrati nel Regno Unito e dopo il primo caso registrato a Roma. Gli esperti però restano fiduciosi e sono concordi nel ritenere che la mutazione del virus non pregiudicherà l'efficacia dei vaccini. “Il virus forse si diffonde di più, ma non è più aggressivo” hanno dichiarato.