Corsi di formazione professionale e un futuro per i giovani grazie ai corsi Futura a CVetrano. Aperte le iscrizioni

Per la sede di Castelvetrano, in vista del prossimo anno scolastico formativo, è possibile scegliere tra i seguenti corsi:

- Operatore del Benessere - Erogazione di Trattamenti di Acconciatura (ACCONCIATURA)

- Operatore della Ristorazione

- Preparazione degli Alimenti e Allestimento Piatti (CUOCO)

-Operatore delle Produzioni Alimentari - Lavorazione e Produzione di Pasticceria, Pasta e Prodotti da Forno (PASTICCERE PANIFICATORE)

- Operatore Agricolo - Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra.

I corsi sono gratuiti. A tutti gli studenti verrà fornito gratuitamente il materiale didattico, libri, dispense, un tablet ed un kit professionale.

Laboratori già dal primo anno. Stage in aziende di settore, a partire dal secondo anno.

Info e contatti: Via Ruggero Settimo, 55 - 91022 Castelvetrano (TP)

Telefono: 0924 89798 o 0923 418479

e-mail: [email protected]

Futura opera ormai da anni nel settore della formazione, sviluppando e/o potenziando conoscenze e competenze nelle risorse umane preposte alla frequenza degli interventi e mirando all’obiettivo finale dell’inserimento delle stesse nel mondo del lavoro. Le professionalità sviluppate risultano in linea con le esigenze del sistema produttivo locale e delle evoluzioni di mercato, in materia di domanda e offerta di lavoro.

La competenza e l’impiego da parte dell’intero staff di docenti e accademici, di formatori e di professionisti altamente qualificati sono i requisiti che fanno di Futura un ente all’avanguardia nel settore dei servizi e della formazione in particolare.

Nell’attuale ordinamento, infatti, l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra 6 ed i 16 anni. L’assolvimento di tale obbligo può essere compiuto attraverso: la scuola, la formazione professionale e l’apprendistato. A questo scopo l’ente di formazione Futura è accreditato presso l’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione e Formazione Professionale e opera nel settore sin dal 2003.

Il sistema di istruzione e formazione professionale si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento di titoli di qualifica professionale e di diploma professionale.

Al termine dei primi due anni, inoltre, viene rilasciato, su richiesta dello studente, il certificato delle competenze di base, acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi prevedono attività di laboratorio e di stage, e si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione.

Al termine del terzo anno, dopo il conseguimento dell’attestato di qualifica professionale relativo alla figura scelta, è previsto un quarto anno finalizzato al conseguimento del diploma di tecnico professionale.

Per gli studenti che avranno conseguito il diploma di tecnico (quadriennale) e che intendono proseguire nel percorso di istruzione per il conseguimento del diploma quinquennale di istruzione superiore, la Regione Sicilia, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, definisce forme di collaborazione tra istituti professionali ed enti di formazione finalizzate alla realizzazione di corsi annuali per l’accesso all’esame di stato.