“Ancora troppo disprezzo per la nostra CVetrano. Chi getta rifiuti e chi non rispetta le regole”. Intervista all’Ass. Irene Barresi

di: Doriana Margiotta - del 2020-12-23

Gli episodi di inciviltà a Castelvetrano sono sempre più frequenti. Le campagne di sensibilizzazione e soprattutto di informazioni fatta dall'amministrazione comunale sembrano non interessare un numero di cittadini che pensano di poter fare ciò che vogliono a discapito del resto della popolazione.

I servizi necessari per il decoro urbano stanno funzionando bene,ma ancora c'è chi, non solo non apprezza quello che si sta facendo per rendere Castelvetrano una città più pulita, ma non ha nessun interesse a partecipare a questo cambiamento.

Di questo ne abbiamo parlato con l'assessore Irene Barresi, alla quale abbiamo chiesto cosa ne pensa di questi continui episodi di inciviltà cittadina.

Pochi giorni fa ha pubblicato un post su Facebook, in cui denunciava un comportamento assolutamente poco civile, di alcuni cittadini che hanno pensato di buttare l'immondizia sotto una cripta dedicata alla madonna. Cosa vuol dire al riguardo?

"Il giorno in cui ho pubblicato quel post ero andata a fare una visita al nostro canile comunale e, nel proseguire con l’auto per fare inversione, non potevo non notare lo scempio che mi si presentava davanti gli occhi: un’edicola votiva alla Madonnina e sotto un tappeto di rifiuti.

Non posso che chiedermi e chiedere: lo trovate normale? Se intanto è normale solo pensare di andare a gettare i propri rifiuti in piena campagna, a bordo strada, tra gli uliveti, se è normale e sano pensare di andare ad abbandonarli proprio sotto una piccole edicola votiva.

A prescindere dall’essere credente o meno, lo trovo un gesto che denota la totale mancanza di civiltà e di rispetto, non solo nei confronti dei nostri luoghi, ma anche di chi crede e ha pensato, in passato, di costruire questa piccola struttura dedicata alla Madonna.

Che rappresentazione diamo della nostra terra, che immagine diamo della nostra comunità? Ma davvero non ci si vergogna a compiere simili gesti? Io ho seri problemi a comprendere questo tipo di azioni che denotano disprezzo e disamore non solo per il proprio territorio ma anche per la propria stessa famiglia. Questa è gente che non vuole bene neanche ai propri figli".

Quali sanzioni potrebbero essere applicate a questi tipi di comportamenti?

"La sanzione prevista è la multa, ma io non penso sia sufficiente. Qualora si sapesse con certezza l’identità dell’autore, io procederei all’obbligo di fargli svolgere servizi sociali ma nell’ambito della raccolta dei rifiuti, a iniziare dalla rimozione del suo stesso abbandono, facendolo procedere alla differenziazione, per far capire cosa significa non rispettare il lavoro duro e pesante di chi quotidianamente svolge questo mestiere.

E’ giusto che si sappia che i rifiuti non differenziati non vengono accettati in piattaforma, ma vengono mandati indietro. Infatti spesso non possiamo procedere a raccogliere tutti gli abbandoni proprio perché tale quantità di indifferenziata non potrebbe essere tutta smaltita.

E la Sicilia inizia ad avere seri problemi con la raccolta nell’indifferenziata, se la Regione Siciliana non prende i dovuti provvedimenti la situazione diverrà sempre di più difficile gestione.

Altro episodio increscioso è stato quello della distruzione di alcune fioriere nel Sistema delle piazze".

Come possiamo combattere questo degrado morale che ormai attanaglia Castelvetrano?

"Gli episodi incresciosi purtroppo si verificano oramai un poco ovunque, non credo siano monopolio di Castelvetrano. A livello sociale si sta assistendo ad un degrado morale che i social amplificano in modo sbagliato, veicolando messaggi pericolosi.

Occorre una maggiore presenza delle istituzioni nei territori, ma soprattutto a far sì che i ragazzi inizino ad avere interessi, possibilmente presso luoghi di aggregazione sani, ove poter dedicarsi allo sport, alla musica, al volontariato, ma per fare questo vi è la necessità di un rapporto diretto, come riunioni e incontri, che il Covid 19 sta fortemente limitando e ostacolando.

Occorre a tutti i livelli iniziare a diffondere la cultura del rispetto per le persone, per le cose e per il lavoro altrui. Occorre diffondere la cultura del lavoro, dell’amore alle professioni, ai mestieri, e non fare passare l’idea che la vita sia tutta concentrata nelle centinaia di selfie fatti con il cellulare. La vita e il suo vero senso ci stanno sfuggendo di mano".

Quale ruolo possiamo avere noi cittadini nel migliorare la qualità della vita della nostra città?

"Castelvetrano sta affrontando un periodo pesante e per una cittadina che ha alle spalle una situazione economico finanziaria difficile è ancora più problematico .

La qualità della vita è data da tutta una serie di parametri – indicatori che inevitabilmente ricadono tra i doveri delle istituzioni a tutti i livelli e attengono ai servizi offerti: dalla presenza ed efficienza degli uffici, ai servizi idrici, alla puntuale raccolta dei rifiuti, alle strade asfaltate bene e percorribili, etc….

Dall’altro però è anche vero che, limitatamente ai propri doveri, i cittadini devono fare la loro parte e tali azioni possono riguardare anche piccole cose, per fare alcuni esempi: se ci sono volantini pubblicitari nella cassetta della posta, non vanno gettati a terra; se la pianta davanti il portone di casa, d’ufficio o negozio è secca, la sostituisco; dentro la Villa comunale vado a fare una passeggiata, non a gettare appositamente sacchetti di rifiuti maleodoranti.

Per concludere ognuno, in base alle proprie disponibilità e sensibilità, faccia quello che può nel proprio piccolo. In fondo basterebbe trattare la nostra città come se fosse casa nostra!"

Ci auguriamo che le parole dell'assessore Barresi siano di monito per chi ancora ha dei comportamenti sbagliati, ma che siano uno stimolo per tutti quei cittadini che seguono le regole e hanno a cuore il benessere di Castelvetrano. Se la qualità della vita migliorasse, sarebbe motivo di grande orgoglio per tutta la comunità.