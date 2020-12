"ll Natale nei miei ricordi tra cantastorie, tombole e quegli abbracci che sono un lontano ricordo.."

del 2020-12-23

In un passato ormai lontano, i bambini aspettavano feste e ricorrenze per ricevere regali; per il compleanno, per la festa dei morti, in occasione delle fiere del paese. Regali che avevano la peculiarità di essere poco costosi, ma molto desiderati.

Ricordo l’allegria delle fiere con le bancarelle colorate, che passavo in rassegna avida per scegliere il giocattolo per me più bello. O l’arrivo della festa dei morti, magnifico ossimoro che attraverso giocattoli e dolciumi, legava il mondo animato dei vivi a quello dei cari che non erano più tra noi.

Il Natale era una ricorrenza molto attesa da tutti. In ogni casa ci si riuniva per fare “li cosi duci”, dolci ripieni di fichi, miele, mandorle o i biscotti piccanti speziati e impastati con l’olio d’oliva.

Noi bambini gironzolavamo festanti intorno a tavoli e teglie, raccattando a volte un po’ di impasto avanzato per realizzare qualche improbabile biscotto.

Un rito immancabile era la realizzazione del presepe. Ogni anno da una scatola di cartone uscivano magicamente la Sacra Famiglia, i pastorelli di cartapesta , le pecorelle, le ochette e i Re Magi, attori di una scena realizzata con materiali poveri: muschio, sabbia, edera, fondali, carta stellata, carta roccia, fiocchi di bambagia. Il presepe veniva realizzato in più giorni e una volta completato era un incanto per grandi e piccini. Il bambinello veniva coperto fino alla notte di Natale, quando le campane della chiesa più vicina annunciavano la sua nascita, suonando a festa.

Ho ricordi un po’ sfumati del periodo della “novena”, quando un cantastorie, “novello aedo”, si fermava nelle case a cantare dolcissime nenie natalizie in dialetto accompagnandosi con un “cerchietto a ciancianedde”. Queste dolci melodie riaffiorano ancora nella mia mente.

Il pranzo di Natale era un po’ più ricco del solito e riuniva i componenti più intimi della famiglia. Alla fine del pranzo non mancava mai una fetta di un dolce milanese, il panettone, che faceva timidamente capolino sulle nostre tavole, futuro presagio di un mondo, che a poco a poco, sarebbe mutato definitivamente.

La tombolata con cartelle e fagioli annessi, i giochi con le carte rigorosamente siciliane accompagnavano le giornate di festa. Si giocava per poche lire: cinque, dieci, venti, cinquanta, cento lire, equivalenti a pochi centesimi di oggi. Non si ricevevano o scambiavano doni, ma abbracci e sorrisi. Un Natale semplice, sobrio, sereno.

Babbo Natale era un bonario vegliardo canuto e barbuto, vestito di rosso che abitava in Lapponia e ancora non scorrazzava con la sua slitta globalizzata guidata dalle sue amiche renne per tutti le latitudini distribuendo doni.

Oggi la pandemia che stiamo vivendo impone un Natale diverso, direi più spirituale e raccolto. Siamo tutti invitati a viverlo in uno stile più intimo e dimesso che ricorda molto il Natale di un tempo lontano . Che ciascuno di noi possa recuperare il senso primo di questa festa cristiana, simbolo di speranza e di salvezza per tutta l’umanità.