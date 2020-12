CVetrano, lavoratori Asu in protesta con gli F24 in mano nel Sistema delle Piazze. “Preoccupati per il nostro futuro”

di: Redazione - del 2020-12-23

Questa mattina il nostro Direttore ha incontrato i lavoratori Asu in protesta nel Sistema delle Piazze a causa del licenziamento che li ha interessati. Il Comune, dal canto suo, sostiene che non sia suo il compito occuparsi del pagamento dei lavoratori, in quanto fino ad ora è stato a carico della Regione. I lavoratori come gesto simbolico tengono in mano i modelli F24.

Tra chi protestava, una signora ha dichiarato: ”Dopo ventitré anni di lavoro in “nero” ci è arrivata una lettera che ci comunica che dal 1° gennaio non saremo più in servizio, sono stata per cinque anni al verde pubblico e diciotto anni all’assistenza domiciliare. Abbiamo messo il cuore nel nostro lavoro. Siamo stati puniti, gli Asu sono 57, ma a ricevere la lettera siamo stati solo in 21, solo coloro che si sono rivolti al tribunale”.

C’è chi ha aggiunto che: ”Gli altri colleghi sono stati salvati, non credevano nel ricorso. Noi vogliamo soltanto che vengano riconosciuti i nostri diritti”.

Tra i partecipanti alla protesta c’è anche chi si trovava lì per solidarietà ai lavoratori, e dichiara: ”Quello che questi lavoratori percepiscono è un sussidio da parte della Regione Siciliana, sono a costo zero per l’amministrazione comunale.”