CVetrano, danni per una signora a causa di un tombino divelto. Comune le riconosce un parziale riconoscimento

di: Redazione - del 2020-12-26

Un tombino divelto costringe il Comune a chiudere un accordo con una cittadina per evitare un possibile contenzioso. Due anni fa, la signora Franca R. ha subìto un danno a causa di un tombino privo di copertura in via P. Luna a Castelvetrano e assistita dal suo Legale ha chiesto il risarcimento nella misura di 5.000,00 euro. Qualche tempo dopo, lo stesso avvocato ha inviato un nuovo preventivo di spesa il cui importo è stato ridotto a € 1.697,00, unitamente ad una relazione di servizio della Polizia Municipale. La vicenda si è conclusa qualche mese fa con la proposta avanzata in ottica transattiva alla signora della somma di 700,00 euro, quale quota comprensiva di ogni pretesa avanzata e accettata dalla stessa.