Questione Asu Comune di CVetrano, continua il dialogo tra Alfano e sindacato. “Soluzione da definire entro fine anno”

di: Comunicato Stampa - del 2020-12-24

Nella giornata di ieri l'Amministrazione ha incontrato i rappresentanti Sindacali e alcuni ASU per discutere sull'esito della Sentenza del Tribunale di Marsala - Sez. Lavoro n. 429/2020. A seguito della Sentenza l'Amministrazione si è vista costretta a non proseguire l'utilizzazione con i ricorrenti ASU in proroga per l'anno 2021, e ha evidenziato ai rappresentanti Sindacali la propria disponibilità a discutere la vicenda ai fini di una possibile soluzione entro e non oltre la data del 30/12/2020.

Il Sindacato nella persona del Rappresentante Vito Sardo, dopo avere ascoltato e interloquito sulle possibili soluzioni, anche con riferimento alla sospensione o rinuncia degli effetti della Sentenza si è riservato di interloquire con il personale ASU. e di comunicare a breve la data per il proseguo dell'incontro.

Il Sindaco manifesta ancora una volta la disponibilità ad un incontro risolutorio a richiesta degli interessati da proporre anche telefonicamente.