Un Natale di cuore

del 2020-12-23

Ciao a tutti, mi chiamo Alessia Salluzzo e scrivo insieme a mia sorella Marika. Siamo cresciute con la grande fortuna di avere una famiglia che da sempre ci ha trasmesso dei valori quali l'umiltà, la generosità, la condivisione, l'amore verso il prossimo, soprattutto nei confronti di chi ha piu bisogno!

Il Natale sta arrivando e in questo periodo,nonostante la disastrosa pandemia che sta affliggendo il nostro mondo, tutti o quasi, ci prepariamo a vivere nel migliore dei modi (entro i limiti) queste festività. C'è chi porta avanti le tradizioni addobbando l'albero di Natale con tante lucine colorate, chi ricrea il presepe, chi compra dei pensierini per la famiglia o gli amici, ma nell'ombra c'è anche chi, purtroppo in giorno di gioia quale è il Natale, sarà da solo, chi non potrà fare neppure un pò di spesa per la propria famiglia!

A tal proposito volevamo parlarvi di un'idea che ha avuto nostro padre quest'anno e che noi abbiamo accolto. Qualche giorno fa pubblicò sulla sua pagina facebook un annuncio nel quale diceva che se qualche genitore fosse stato interessato a far consegnare i doni ai propri bambini, da babbo Natale in persona, avrebbe potuto contattarlo, dicendo inoltre che era una proposta valida per tutti e gratuita, ma se qualcuno avesse voluto dare un piccolo contributo, il ricavato finale sarebbe stato interamente utilizzato per fare la spesa a qualche famiglia di Castelvetrano che purtroppo non ha questa possibilità.

L'iniziativa è stata apprezzata da tanti, genitori e non, che hanno deciso di aiutarci a regalare un sorriso a molte persone con il loro contributo. Il 19 dicembre ''Babbo Natale'' ha fatto delle videochiamate con 36 bambini, per parlare un pò con loro e per vedere la felicità nei loro occhi.

Giorno 23 dalle ore 15 alle ore 18, vestite da elfe, accompagneremo Babbo Natale nelle case di ognuno di questi bambini a consegnare i doni, subito dopo le 18 con l'aiuto di nostra madre, di altre mamma che hanno dato la loro disponibilità e con un'associazione di volontariato faremo la spesa che sarà prontamente consegnata alle persone bisognose.

Ci teniamo a specificare che sarà fatto tutto seguendo la normativa anti-covid, rispettando quindi la distanza di sicurezza, tutelandoci reciprocamente attraverso i dispositivi di protezione individuale.

Terminiamo dicendo che sappiamo per certo che nostro padre avrebbe preferito che ciò che vi abbiamo detto non fosse stato pubblicato perchè come dice sempre lui, ''Le belle azioni non necessitano di pubblicità'' e anche se noi siamo d'accordo con le sue parole, abbiamo voluto rendere pubblica questa sua iniziativa, non per notorietà, ma per ricordare che ognuno di noi nel piccolo e con poco può rendere felice una persona e aiutarne un'altra in difficoltà, oggi più che mai.

Ringraziamo Vitale Buscaglia che sarà con noi in vesti da elfo, il fotografo Ezio Fiorenza che ci seguirà per fare delle foto ricordo ai bambini insieme a Babbo Natale e tutti coloro che hanno preso parte a questa bellissima iniziativa.

Approfittiamo dell'occasione per dire che chiunque, leggendo queste righe, voglia contribuire in qualsiasi modo a quest'iniziativa può farlo chiamando al numero 3454810590. Grazie a tutti.