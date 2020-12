Lavoratori ASU Comune CVetrano, RSU: "Non ci siamo mai espressi in favore del licenziamento. Piena solidarietà ai lavoratori"

del 2020-12-23

In merito alla lettera di licenziamento recapitata agli ASU del Comune di Castelvetrano, giungono voci da più parti secondo le quali gli ASU sarebbero risentiti nei confronti della rappresentanza sindacale Unitaria (R.S.U.) del Comune di Castelvetrano, in quanto si sarebbe espressa in favore di un eventuale licenziamento degli ASU, durante l'incontro sulla stabilizzazione del 17 dicembre, tenutosi alla presenza del Sindaco.

Il Presidente della RSU del Comune di Castelvetrano avv. Giovanni Scaminaci comunica che la RSU NON si è mai espressa in favore del licenziamento, anzi ha consigliato al Sindaco di trovare un accordo transattivo che consentisse la prosecuzione del loro impiego presso il Comune di Castelvetrano.

Pertanto, ci si dissocia da qualsiasi voce che vorrebbe addebitare al Presidente della RSU circostanze prive di qualsiasi fondamento. Nonostante la RSU del Comune di Castelvetrano non rappresenti dal punto di vista sindacale gli ASU, in quanto questi non concorrono alla elezione delle rappresentanze sindacali del Comune, tutta la RSU, a mezzo del proprio Presidente, esprime la propria solidarietà e quella di tutta la RSU nei confronti degli ASU, auspicando che si trovi al più presto una soluzione che tenga conto dei diritti anche di questi lavoratori che nel corso degli anni hanno svolto un ruolo fondamentale nell'erogazione di alcuni servizi che il Comune senza la loro presenza non avrebbe potuto esprimere.

Il Presidente della RSU

Avv. Giovanni Scaminaci