CVetrano, scontro tra auto e scooter. Sul posto l’Ambulanza e la Polizia Municipale

Incidente in via Vittorio Emanuele a Castelvetrano questa sera. Coinvolti nel sinistro un ragazzo a bordo di uno scooter Zip e una Renault grigia. Sul posto è intervenuta l’Ambulanza per prestare le cure del caso al giovane cosciente al momento in cui gli operatori del 118 lo hanno portato a bordo dell'Ambulanza. Pare che il giovane stesse effettuando il sorpasso quando, per motivi da chiarire, i due mezzi sono entrati in collisione. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.