CVetrano, convocato il Consiglio Comunale per il 30 dicembre. Ecco i punti all'ordine del giorno

di: Redazione - del 2020-12-29

Convocato il Consiglio Comunale di Castelvetrano per il giorno 30/12/2020 alle ore 9:30 per trattare l’ordine del giorno sotto trascritto.

Ordine del giorno:

1. Ratifica variazioni agli stanziamenti previsti nell’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del T.U.E.L. finalizzate all’assistenza alimentare alle famiglie disagiate della Regione a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 approvate dalla Giunta Municipale con deliberazione n.236 del 18.12.2020.

2. Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 – Ricognizione partecipazione possedute al 31.12.2019.

3. Variazione agli stanziamenti previsti nell’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 175, comma 3 del T.U.E.L.

4. Mancata ratifica deliberazione della Giunta Municipale n. 173 del 25.09.2020. Variazioni al bilancio di previsione finalizzate a regolarizzare le obbligazioni perfezionate ed assunte.

5. Mancata ratifica deliberazione della Giunta Municipale n. 173 del 25.09.2020. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio relativo all’acquisto libri per la biblioteca finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 4.06.2020.

6. Mancata ratifica deliberazione della Giunta Municipale n. 173 del 25.09.2020. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio relativo ai cantieri di lavoro finanziati dalla Regione Siciliana con D.D.G. nn. 2839 e 2840 del 13.09.2019.

7. Mancata ratifica deliberazione della Giunta Municipale n. 173 del 25.09.2020. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio relativo all’affidamento del servizio di gestione del canile e del randagismo.

Le sedute del Consiglio comunale si terranno nell’Aula consiliare di Palazzo Pignatelli. La pubblicità della seduta sarà garantita esclusivamente a mezzo diretta streaming.