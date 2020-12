CVetrano, la questione lavoratori Asu verso la soluzione? Si va verso la sospensione dell’esecutività della sentenza

di: Redazione - del 2020-12-29

Per la vertenza dei lavoratori impegnati in ASU dal Comune di Castelvetrano si intravede la soluzione. 21 dei 57 lavoratori socialmente utili del comune di Castelvetrano avevano adito le vie legali per farsi riconoscere il rapporto di lavoro, le differenze retributive e la posizione contributiva.

Il Giudice del Lavoro di Marsala, con propria sentenza, aveva parzialmente accolto le richieste degli ASU, condannando il Comune di Castelvetrano al pagamento della misura alternativa alla stabilizzazione, nella fattispecie quantificata in 10 mensilità.

Il Comune, a cui è stata notificata la sentenza, aveva deciso di non prorogare nel 2021 il rapporto d’utilizzazione, per non incorrere in ulteriori sanzioni.

Il sindacalista Vito Sardo, rappresentatnte dei lavoratori ASU, ai nostri microfoni ha aggiunto:

"Una situazione paradossale: perdere il lavoro per aver chiesto il rispetto della legge!

Premesso che oggi il comune di Castelvetrano non ha capacità assunzionali, cioè non ha quei parametri giuridici/economici per stabilizzare, frutto di eventi amministrativi del passato, qualora i lavoratori non fossero prorogati, ci sarebbero solo vinti:

• I lavoratori perderebbero la loro fonte di reddito;

• Il Comune si vedrebbe chiamato in causa da tutti i lavoratori messi alla porta e non solo per le 10 mensilità;

• I cittadini dovrebbero rinunciare a molti servizi.

L’unica soluzione praticabile, proposta dall’Organizzazione Sindacale che rappresento, è la sospensione degli effetti della sentenza da parte dei lavoratori, a condizione che l’Amministrazione, con il nostro ausilio, si impegni a trovare soluzioni per stabilizzare i lavoratori in tempi concordati, attivandosi presso i tavoli del legislatore Regionale e Nazionale, ognuno per le proprie competenze".

Un lavoro intenso, ma alla fine soddisfacente; infatti il Sindaco nell’ultimo confronto della serata, a nome dell’Amministrazione intera, ha espresso la volontà di accettare la nostra proposta. Nelle prossime ore le formalità.