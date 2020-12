Coronavirus, tornano a crescere i positivi. Ecco la situazione in Provincia di Trapani

del 2020-12-29

Coronavirus, ecco la situazione dei positivi ad oggi in Provincia di Trapani. Totale 1241 (ieri 1137) così distribuiti:

Alcamo 138, Buseto Palizzolo 1, Calatafimi-Segesta 6, Campobello di Mazara 20 (ieri 16), Castellammare del Golfo 13; Castelvetrano 61 (ieri 59), Custonaci 8, Erice 53; Favignana 13; Gibellina 12 (ieri 14), Marsala 279, Mazara del Vallo 300, Paceco 22, Pantelleria 3, Partanna 27 (ieri 25), Poggioreale 1, Salaparuta 4, Santa Ninfa 0; Salemi 3 (ieri 4), Trapani 219, Valderice 38; Vita 0, San Vito Lo Capo 8, Petrosino 12.

I ricoverati in terapia intensiva sono 8 (ieri 12), ricoverati non in terapia intensiva 96 (ieri 95).

Totale deceduti 133 (ieri 126), totale guariti: 4594 (ieri 4537).