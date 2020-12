Questione lavoratori Asu del Comune di CVetrano. Stamane incontro decisivo. Ecco cosa potrebbe succedere

di: Redazione - del 2020-12-28

La complessa vicenda dei 23 Asu del Comune di Castelvetrano che hanno visto riconosciuto dalla Magistratura, a seguito del ricorso presentato nel 2018, il diritto per ciascuno dei ricorrenti a ricevere dal Comune di Castelvetrano 10 mensilità ciascuno, potrebbe avere una svolta positiva. Molto dipenderà dall'esito dell'incontro, convocato per stamane alle 11 circa presso gli Uffici del Sindaco, dove i lavoratori, per il tramite del Sindacalista Vito Sardo, formalizzeranno la propria posizione.

Alfano nei giorni scorsi aveva annunciato l'intenzione di presentare ricorso e aveva fatto sapere l'impossibilità di proseguire dal primo di Gennaio il rapporto di lavoro di questi lavoratori il cui stipendio è pagato dalla Regione, mentre a carico del Comune vi è la spesa delle coperture assicurative la cui mancata attivazione impedirebbe anche i pagamenti degli stipendi da parte della Regione.

Presso il Comune di Vita i lavoratori hanno raggiunto l'accordo con il Sindaco sospendendo l'esecutività della sentenza e ottenendo in cambio l'avvio dell'iter per la stabilizzazione.

Sospendere l'esecutività della sentenza è quello che aveva chiesto il Sindaco al sindacalista Vito Sardo per non intaccare le finanze del Comune in dissesto.

Il Comune, quindi, si accollerebbe le spese dell'assicurazione e così potrebbe ripartire la proroga del contratto sempre a carico della Regione. In questa direzione potrebbero andare alcuni Asu, mentre non si esclude che alcuni lavoratori, vicini all'età pensionabile, potrebbero chiedere l'esecuzione della sentenza anche se questo è difficile nell'ottica della richiesta del riconoscimento degli oneri previdenziali.

Un diatriba di non semplice soluzione che, in caso di mancato accordo, potrebbe rappresentare l'ennesimo colpo per le già esigue casse del Comune di Castelvetrano, reduce da un dissesto di cui ancora oggi, e ciò varrà anche per i prossimi anni, se ne piangono le conseguenze in termini di aumenti delle tasse e contrazione dei servizi.