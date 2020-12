CVetrano, convocato il Consiglio Comunale per il 29 dicembre

di: Redazione - del 2020-12-28

Convocato il Consiglio Comunale di Castelvetrano per il giorno 29/12/2020 alle ore 10:30 per trattare il seguente ordine del giorno:

1. RICHIESTA ORDINE DEL GIORNO CONSIGLIO COMUNALE – Ordine del Giorno, ex art 5 c.1

lett. b) Reg. C.C. e art 39 c.2 del D.Lgs. 267/2000 TUEL – “Prosecuzione fino al 31/12/2021 delle

attività socialmente utili dei soggetti inseriti nell’elenco di cui all’art. 30, comma 4, della legge

regionale n.5/2014 utilizzati presso il Comune di Castelvetrano”. Contestuale proposta al Consiglio

Comunale di pronunciarsi in merito alla prosecuzione per l’anno 2021 anche dei 21 LSU utilizzati nel

Comune di Castelvetrano impegnando il Sindaco ad adottare entro il 31 dicembre p.v. tutti gli atti

concernenti la prosecuzione delle attività socialmente utili per il 2021.

Le sedute del Consiglio comunale si terranno nell’Aula consiliare di Palazzo Pignatelli. La pubblicità della seduta sarà garantita esclusivamente a mezzo diretta streaming.