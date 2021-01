Ripresa del campionato di Eccellenza a fine Gennaio? Il mister rossonero Tarantino: “Gruppo corso. Servirà qualche innesto”

di: Elio Indelicato - del 2021-01-02

A fine gennaio dovrebbero riprendere i campionati di Eccellenza, ma le incognite sono tante. A dirlo Fabio Longo portiere “storico” dei folgorini che ricorda la gioia della sua ultima promozione in D con i rossoneri nella stagione 2002-2003.

Fabio Longo, nonostante gli “effetti anagrafici” raggiungano tutti, continua con il suo ottimismo a parlare di calcio, ricoprendo in società fino a poco tempo fa il ruolo di vice allenatore, preparatore dei portieri e all’occorrenza come la passata stagione, anche titolare con il numero uno in alcune gare di campionato.

“A Gennaio si parte. Na come?” E’ il vero interrogativo dello stesso Fabio Longo: “Sono ottimista se può ritornare il pubblico, perché è difficile per le società potere affrontare anche la seconda parte di campionato senza introiti. Dalla Serie D al girone di prima categoria, passando dall’Eccellenza ci sono famiglie che vivono di calcio, per cui se fino ad ora il Ministro Spadafora ha aiutato questi atleti con un sussidio mensile di circa 800 euro, c’è da vedere se i presidenti potranno garantire gli stipendi o i rimborsi spesa , visto che gli incassi saranno limitati e gli sponsor sono scomparsi.

Poi - continua Fabio Longo- non tutte le strutture sportive potranno garantire il rispetto delle normative anti Covid, in quanto molte strutture non hanno più di una entrata come invece gli stadi di Castelvetrano, Marsala, Caltanissetta, per fare alcuni esempi.”

Intanto, nell’attesa del nuovo anno l’allenatore Pietro Tarantino conferma la voglia dei giocatori di riprendere gli allenamenti e che il “gruppo è coeso anche se necessita di alcuni innesti importanti in organico per mantenere la categoria , così come mi ha chiesto lo sponsor Vincenzo Onorio e per questo dobbiamo impegnarci tutti assieme.”