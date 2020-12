CVetrano, c’è l’accordo tra gli Asu e il Comune. Continueranno a lavorare. Ecco cosa è stato definito

di: Redazione - del 2020-12-30

Fino al 15 febbraio 2024 i lavoratori Asu sospenderanno il proprio diritto ad essere risarciti in virtù della sentenza della Cassazione che sanciva il loro diritto alla stabilizzazione.

L’accordo è stato raggiunto ieri tra il Sindaco Alfano e i lavoratori Asu rappresentati dal sindacalistica Vito Sardo, dopo che il Giudice del Lavoro di Marsala, accogliendo parzialmente le richieste degli ASU, aveva condannato il Comune di Castelvetrano al pagamento della misura alternativa alla stabilizzazione, quantificata in 10 mensilità.

Ma il Comune, aveva deciso di non prorogare nel 2021 il rapporto d’utilizzazione, per non incorrere in ulteriori sanzioni.