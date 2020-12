CVetrano, furto con il lieto fine ieri ai danni di un cittadino. Intervenuta la Polizia Municipale

di: Redazione - del 2020-12-30

Furto con il lieto fine ieri a Castelvetrano. Ieri sera, intorno alle 18, nei pressi di via Vittorio Emanuele, un cittadino ha parcheggiato la sua auto per fare un acquisto. Proprio mentre il proprietario si apprestava a rientrare nell'auto un balordo repentinamente ha aperto lo sportello lato passeggero e si è impossessato del borsello facendo perdere le proprie tracce.

Il proprietario, rientrato in auto, ha subito notato l’assenza del borsello e si è mosso alla ricerca coinvolgendo anche la Polizia Municipale che da subito ha attivato un controllo serrato in tutta la zona circostante.

Dopo non poco tempo, il borsello è stato ritrovato nei presi di via Ugdulena, a Castelvetrano, abbandonato lungo il ciglio della strada. Forse l’autore del furto, spaventato, ha deciso di disfarsi del borsello prima di essere individuato.

Un sospiro di sollievo per il proprietario per il ritrovamento dei documenti custoditi nel borsello e un ringraziamento alla Polizia Municipale che subito si era attivato per ritrovare l’oggetto derubato.