Accordo Asu-Comune di CVetrano. La Soddisfazione del Presidente Rsu Scaminaci e il grazie al Sindaco Alfano

di: Comunicato Stampa - del 2020-12-30

Sulla questione Asu e sull’accordo raggiunto di seguito la Nota inviata da Giovanni Scaminaci, Presidente Rsu comunale.

Il Presidente delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del Comune di Castelvetrano, Avvocato Giovanni Scaminaci, rende noto che ieri pomeriggio alle 17,30 è tornata a riunirsi l'Amministrazione comunale nelle persone del Sindaco Dott. Enzo Alfano, dell'Assessore al Personale Manuela Cappadonna, dei Capi Direzione Dott. Andrea Di Como e Dr.ssa Maria Morici, con la presenza in video conferenza, oltre che dello stesso Avv. Giovanni Scaminaci, anche del Vice-Presidente della RSU Antonina Siragusa della CGlL, dei componenti RSU Francesco Mandina e Franco Pagano della CISL, Giuseppe Gandolfo del CSA, nonchè dei dirigenti sindacali per la Provincia di Trapani Enzo Milazzo e Francesca Todaro della CGIL, Rosario Genco della CISL, Giorgio Macaddino della UIL, Paolo Pagoto del CSA.

Oggetto dell’incontro è stato il via libera alla nuova dotazione organica del Comune di Castelvetrano, in vista della stabilizzazione dei precari. "Castelvetrano potrà finalmente scrivere una pagina di storia sulla vicenda dei precari", queste sono state le "parole d'ordine" dell'intera riunione.

Il Presidente RSU esprime la propria soddisfazione e rivolge il proprio ringraziamento personale e quello di tutti i dipendenti comunali, nei confronti del Sindaco Enzo Alfano e dell'Assessore Cappadonna i quali si stanno prodigando con abnegazione nel mettere fine al precariato del Comune di Castelvetrano.

Resta da risolvere il problema dei 19 esuberi per i lavoratori di categoria "B". L'avv. Scaminaci assicura che vigilerà e farà tutto il possibile, in sinergia con le altre organizzazioni sindacali, affinché nessuno resti fuori dalla stabilizzazione, che in ogni caso ritarderebbe ma non escluderebbe i lavoratori in esubero.

Anche tale problematica si sta avviando ad una soluzione positiva visto che sono in discussione sia al Parlamento nazionale che regionale due disegni di legge, volti alla risoluzione della problematica esuberi.

Mai nessun Sindaco, continua il Presidente RSU, si era speso in maniera così egregia per dare dignità ai precari comunali ed esprime, altresì, il proprio compiacimento per avere il Sindaco risolto anche la problematica dei lavoratori ASU. Del resto era stato lo stesso avv. Scaminaci, nella riunione del 17 dicembre, a suggerire al Sindaco la soluzione transattiva con i precari ASU. Suggerimento che il Sindaco ha accolto, facendolo proprio.

La nuova dotazione organica, oggetto della riunione di ieri pomeriggio, se confermata dal Ministero degli Interni, potrà dare l'avvio alle stabilizzazioni, per le quali rimane condizione necessaria l'approvazione dei Rendiconti 2018, 2019 e dei Bilanci preventivi 2018/2020, 2019/2021, 2020/2022.

A tal fine, rassicura l'avv. Scaminaci, che lo stesso si farà promotore nei confronti dell'intero Consiglio Comunale affinché i suddetti atti amministrativi, di competenza del Consiglio, vengano evasi nel più breve tempo possibile.

Non è escluso che lo stesso Presidente RSU chieda un incontro con tutte le forze politiche presenti in Consiglio e chieda di essere sentito sia dalla competente Commissione consiliare che dall'intero Consiglio comunale anche per la risoluzione della problematica degli esuberi dei lavoratori di categoria "B". Speriamo ma attualmente solo aspettative.