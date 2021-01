Mercoledì inaugurata la Casa albergo per anziani “Il giardino di Cocò”

del 2021-01-01

Con una cerimonia sobria e ristretta si è inaugurata mercoledì 30 Dicembre la Casa albergo per anziani “Il giardino di Cocò”, di Sabina Vento e Tonino Lo Bello. Si tratta di una struttura modernissima pensata e creata per persone autosufficienti o parzialmente tali.

Ampi spazi esterni, comfort, eleganza sono le caratteristiche di questa nuova realtà dove gli anziani potranno trovare quell affetto cure e attenzione che un personale qualificato saprà offrire.

Presente alla cerimonia l’arciprete Don Giuseppe Undari che ha avuto parole di elogio e di incoraggiamento per i proprietari che hanno investito in questo ambizioso progetto. Parole di stima e apprezzamento per la struttura elegante e funzionale sono state espresse dal Sindaco Enzo Alfano in visita presso la nuova sede.