CVetrano, nonna Antonina festeggia i 100 anni. Una grande torta per celebrare il lieto evento

di: Redazione - del 2021-01-02

Ha compiuto cento anni nonna Antonina Murania. La festa, seppur in forma ristretta e limitata per via delle restrizioni legate al Covid, si è svolta presso una residenza per anziani di Gibellina.

Circondata dall’affetto dei suoi cari e con una bella torta, la nonnina ha ricevuto il saluto del primo cittadino Alfano che, a nome dell'intera città di Castelvetrano, ha espresso parole di affetto e gioia per il traguardo raggiunto.

La donna, descritta, da chi la conosce, come una persona con molta pazienza e amante della verdura e dei dolci, ha ringraziato tutti felice ed emozionata per l’affetto ricevuto.