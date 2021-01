Santa Ninfa: Interventi di pulizia del verde pubblico

di: Redazione - del 2021-01-02

Due corposi interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico sono stati previsti dall'amministrazione comunale. Nei giorni scorsi l'Ufficio tecnico ha espletato la gara per l’affidamento dei lavori, che sono stati aggiudicati all'impresa «Scibilia service» di Alcamo, che se li è aggiudicati per l'importo netto di 8.000 euro, a cui si aggiungono 1.760 euro per l'Iva. La spesa che graverà sul bilancio comunale sarà quindi di 9.760 euro.

L'Ufficio tecnico comunale ha anche provveduto all'affidamento dei lavori per la pulizia delle caditoie stradali del centro urbano alla ditta «Centro spurghi» di Castelvetrano, che se li è aggiudicati per l'importo di 8.726 euro, più 872 euro di Iva, per una spesa complessiva quindi di 9.599 euro.