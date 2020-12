Santa Ninfa: La tombolata on line degli scout

di: Redazione - del 2020-12-31

Il gruppo scout «Santa Ninfa 1» ha organizzato, con il patrocinio del Comune, una tombolata online. Sono state distribuite ben 250 cartelle con relativi sacchettini di lenticchie e si sono connesse oltre 70 famiglie.

Un momento aggregativo anche se a distanza. «Il gruppo scout - commenta l'assessore alla Cultura Linda Genco - ha saputo donare un'ora di svago e di sorrisi ad un gran numero di giocatori di ogni età, in un periodo in cui il vero vuoto è generato dalle limitazioni alle relazioni sociali. Per questa ragione - conclude la Genco - voglio pubblicamente ringraziare il gruppo scout Santa Ninfa 1».v