(VIDEO) “Lavoreremo per stabilizzare tutti i precari del Comune”. Gli auguri del Sindaco Alfano ai cittadini

di: Redazione - del 2020-12-31

Stamane il nostro Direttore ha incontrato il Sindaco Alfano per gli auguri di buon anno. Dice Alfano: ”Spero che già con l’inizio della primavera si possa ritornare più liberi, per svolgere al meglio le nostre attività umane e professionali. Tra i nostri prossimi obiettivi l’attivazione della consulta turistica, per valorizzare non solo il turismo balneare, ma anche ad esempio quello culturale”.

Si è da poco concluso il Consiglio Comunale e in merito all’approvazione delle variazioni di bilancio, il Sindaco ha detto: ”Molti degli emendamenti sono stati votati all’unanimità, le variazioni di bilancio troveranno impegno di spesa e quindi benefici per la città e di questo vorrei ringraziare anche l’opposizione”.

In merito alla questione dei contrattisti, sembra che ci siano buone notizie e si vada verso la stabilizzazione, dice Alfano: ”Spero che entro maggio siano approvati i bilanci che sono la condizione fondamentale per chiedere la stabilizzazione dei contrattisti, di questi soltanto 19 “resteranno fuori”, anche se continueranno ad essere remunerati dalla Regione. La speranza è che con il tempo vengano stabilizzati tutti, man mano che gli impiegati full time vadano in pensione.

Per quanto riguarda gli Asu, abbiamo concordato di sospendere il loro diritto per tre anni e intanto il Comune si darà da fare per procedere alla loro stabilizzazione entro il 15 febbraio 2024, data di fine del dissesto finanziario. Per coloro che non hanno accettato questa proposta, siamo ancora disponibili ad accettare la firma dell’accordo con il loro rappresentante sindacale”.

Poi conclude dicendo: ”Voglio ringraziare quanti si sono adoperati durante il lock down, sia le aziende che hanno messo a diposizione i buoni acquisto, sia i privati che hanno contribuito con denaro e opere. In particolare voglio ringraziare la Caritas e la Croce Rossa che hanno stipulato una convenzione con il Comune, per soddisfare le esigenze primarie di cittadini in difficoltà”.