Auguri di buon anno a tutti i lettori dalla Redazione di Cnews.it

del 2020-12-31

Il 2020 si sta per concludere e un nuovo anno si presenta a tutti noi. Ci lasciamo alle spalle un anno difficile per via della pandemia e delle sue conseguenze devastanti per la salute, l’economia, i rapporti sociali e non solo.

E’ stato un anno che, anche giornalisticamente, ha comportato non pochi sforzi e difficoltà per chi, come noi, si proponeva di dare una informazione trasparente, corretta e libera.

Ci vorrete scusare per qualche problema tecnico, qualche errore di battitura che, puntualmente, c’è chi non manca mai di far notare mostrando un odio e un accanimento, figlio forse dell’invidia, che dura imperterrito da anni, nonostante da parte nostra manchino simili condotte, repliche e futili discussioni che riteniamo non essere di interesse di nessuno e che non fanno altro che seminare in maniera gratuita odio e provocazione.

La nostra educazione e organizzazione impongono di farci la nostra strada e informare i cittadini su tutto quello che accade nel territorio rendendo un servizio che, in più di una occasione, ha portato beneficio ai cittadini in termini di visibilità nei problemi civici risolti anche dopo i nostri articoli o di aiuti economici a persone in difficoltà che si erano rivolte a noi per un aiuto. Questo è per noi fare giornalismo.

Rivolgiamo all’Amministrazione Comunale, alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alle Autorità religiose, alle Associazioni e agli enti impegnati nel volontariato, ai nostri collaboratori seri e a tutti i nostri lettori un grazie perchè continuate a credere nel nostro progetto editoriale e un augurio che il 2021 sia foriero di serenità e salute.