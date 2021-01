Tragico incidente nella notte a Mazara. Perde la vita un 16enne

del 2021-01-03

Stanotte, intorno all'una uno scooter guidato da un ragazzo di 16 anni, F. F., con a bordo un amico, ha violentemente urtato contro una Fiat 500. Purtroppo per il ragazzo alla guida non c'è stato nulla da fare. Il conducente della Fiat 500 è rimasto illeso. Non sono gravi, invece, le condizioni del giovane trasportato a bordo dello scooter il quale è stato trasportato all'Ospedale di Mazara del Vallo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani, la Polizia, i Carabinieri e gli uomini del 118. Pare che i giovani a bordo di uno scooter di grossa cilindrata provenissero da piazza Tre Valli quando, a seguito dello scontro con la Fiat 500, i corpo dei due giovani sono finiti a terra.

Un 2021 che inizia con un grave lutto dunque per la Città di Mazara, che registra, purtroppo, un'altra giovane vittima della strada.

Fonte e foto Tele 8 Tv