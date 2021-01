"Beni alimentari per bisognosi abbandonati in strada in via Castelfidardo". La denuncia di un cittadino

di: Redazione - del 2021-01-05

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore, il quale si rivolge alla Redazione per segnalare la presenza di diversi sacchi di spazzatura abbandonati in una nota via di Castelvetrano. La cosa grave è che tra i rifiuti è possibile scorgere vari scatoloni di prodotti della Caritas. Si tratta di beni,non ancora scaduti e in buono stato.

Ecco le sue parole: “Passando per la via Castelfidardo di Castelvetrano, la mia attenzione è stata attirata dalla spazzatura che si trova lì per terra, così non va bene per niente.

Ciò che mi rattrista di più, sono le confezioni di prodotti che la Caritas distribuisce alla gente "bisognosa", buttate nella spazzatura. Perché se tu non li vuoi, non li regali a chi veramente ne ha di bisogno? Oppure, perché semplicemente non ti cancelli dalla lista della chiesa che ti fornisce questi beni? Siamo in un degrado totale. E poi si lamentano degli stranieri, loro non fanno azioni simili”.