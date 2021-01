Il lettore scrive: “Manto stradale a rischio cedimento in via della Circonvallazione. Intervenire prima che sia troppo tardi”

di: Redazione - del 2021-01-09

Sono giunte in Redazione diverse foto realizzate dai lettori che segnalano come nella via della Circonvallazione si stia verificando un graduale deterioramento del manto stradale. Già qualche anno fa era stato sistemato, in occasione degli interventi di riparazione di alcune tubature che avevano determinato il blocco dell’approvvigionamento idrico della via Campobello.

Quello che si chiede agli uffici preposti è di attenzionare il manto stradale e di ripristinarlo, per evitare possibili pericoli alle automobili, che potrebbero finire all’interno della buca che si è creata.