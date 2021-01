Sicilia, individuate quattro aree idonee al deposito di scorie nucleari. Due sono in provincia di Trapani

del 2021-01-05

Sono state individuate in Sicilia quattro aree potenzialmente idonee per la costruzione del deposito nazionale nucleare. Si trovano a Trapani, Calatafimi-Segesta, Castellana Sicula, Petralia Sottana, Butera.

È quanto emerge dalla Carta nazionale aree potenzialmente idonee (Cnapi) pubblicata sul sito Depositonazionale.it.

I sindaci dei Comuni interessati si sono detti all’oscuro di quanto pubblicato.

Intanto è già partita da Calatafimi Segesta la raccolta firme per opporsi al possibile deposito dei rifiuti radioattivi all'interno di tutta la Sicilia.

La petizione, lanciata qualche ora fa dall’Associazione Amuni Calatafimi, ha già raccolto al momento più di 600 firmatari.

“Con questa petizione – scrive l’Associazione – miriamo, sin da subito, a bloccare questa possibile follia. Chiediamo a tutte le realtà territoriali (politici, associazioni, comitati, singoli cittadini) di unirsi a noi in questa raccolta firme per presentare, prima della scadenza della consultazione pubblica, una raccolta firme importante che possa gridare ad alta voce il NO DI TUTTI I TERRITORI INDIVIDUATI al deposito di rifiuti radioattivi all’interno della nostra amata Sicilia.

Anche solo l'aver inserito queste zone nella lista dei siti idonei ad ospitare un deposito nazionale dei rifiuti radioattivi italiani, è pura follia.

Territori ad alto rischio sismico. Territori che si caratterizzano per le proprie risorse agricole, paesaggistiche, turistiche ed archeologiche. Territori logisticamente remoti, come possono essere valutati idonei a tal fine? Viene automatico chiedersi che razza di criteri siano stati adottati per arrivare a tale valutazione.

Invitiamo a firmare e condividere il più possibile la petizione con i seguenti hashtag: #nonellamiaisola #noscoriecalatafimisegesta #noscorieinsicilia"