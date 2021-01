In pensione Nicolò Biundo. Per anni alla guida del camion dei Vigili del Fuoco

di: Doriana Margiotta - del 2021-01-04

"Non posso pensare a un simbolo più emozionante dell'umanità dell'uomo di quello rappresentato dal camion dei pompieri". Così un grande scrittore, Kurt Vonnegut, ha descritto il significato di umanità.

Per molti è proprio così, e sicuramente ne sa qualcosa il Vigile del fuoco Nicolò Biundo, autista al distaccamento di Castelvetrano sezione "A", che per molti anni è; stato alla guida del camion dei Vigili del Fuoco.

Il primo gennaio 2021 è andato in pensione e tutta la sua squadra lo ha voluto ringraziare per il lavoro svolto. Il capo reparto di Castelvetrano, il signor Ciccio Ancona, ha voluto sottolinerare il suo grande senso del dovere, l'attaccamento ai valori della divisa che ha indossato per tanti anni.

Uomo di grande generosità, ha sempre supporato la sua squadra in ogni momento, anche in quelli più delicati.

La nostra Redazione, ma soprattutto la sua squadra e tutto il distaccamento di Castelvetrano vogliono fare gli auguri al vigile coordinatore Nicolò Biundo per l'importante traguardo raggiunto.

"Se ne va un tassello importante, ma siamo felici di avere conosciuto e lavorato per molto tempo con una grande persona e un ottimo professionista", queste sono le parole con cui ha voluto concludere il capo reparto Ciccio Ancona.