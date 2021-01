CVetrano, l’Assessore Irene Barresi si dimette e lascia la Giunta Alfano. Ecco la sua lettera aperta

del 2021-01-04

Ancora una dimissione nella giunta del Sindaco Alfano che, dopo le dimissioni dell'Assessore Chiara Modica Donà Dalle Rose e degli Assessori Parrino, ma Oddo e Virzì deve tener conto di un ulteriore tassello che viene a mancare rispetto all'iniziale costituzione della Giunta configuratasi all'inizio del mandato.

Di seguito il testo della lettera aperta attraverso la quale Irene Barresi ha motivato il perché delle sue dimissioni:

Stamane, 4 gennaio, ho rassegnato al Sindaco le mie dimissioni da Assessore al “Decoro e alla bellezza”, con deleghe all’Igiene, alla Tutela Ambientale, Tutela animali e Arredo urbano. Con questo mio post tengo a precisare che la mia decisione scaturisce da motivazioni esclusivamente personali, come molti già sanno, legate a problemi di salute in famiglia a cui non posso sottrarmi.

Per proseguire, con responsabilità e scrupolo nell’incarico datomi, occorre serenità senza la quale non si può operare con l’attenzione dovuta: le malattie a volte dettano i tempi delle nostre azioni e occorre fare delle scelte, anche se sofferte.

Durante questi mesi di mandato ho sempre messo in campo tutto il mio impegno, dando il massimo per il senso di responsabilità che ho sempre avuto nell’espletamento dell’incarico conferitomi. Durante il mio assessorato, diverse sono state le azioni che ho portato avanti, una su tutte l’avvio su Castelvetrano e frazioni marinare della raccolta differenziata.

Oggi , grazie anche ad un servizio puntuale, è iniziato un trend positivo che ha visto crescere le percentuali di raccolta e mi auguro che la città risponda sempre meglio.

E’ un percorso per il quale però ci vorrà tempo, e ancora oggi ci ritroviamo con gli abbandoni ingiustificati quanto incivili da arte di alcuni concittadini che si rifiutano di differenziare evidentemente non comprendendone l’importanza, ma mi auguro che dal rispetto per la raccolta differenziata si passi al rispetto per il nostro territorio, per le nostre strade, le nostre ville, le nostre piazze, per la nostra città, dalla periferia al centro.

Il mio mandato, per la maggior parte del tempo, si è svolto sotto la cappa della pandemia da Covid 19, nessuno era preparato ad affrontare un periodo così pesante, materialmente e psicologicamente. Ho attraversato con nervi saldi i momenti più critici e ciò ha reso ogni mia azione ancora più attenta, impegnandomi a svolgere al meglio il mio compito per la tutela dei Cittadini. Avrei potuto fare di più? Avrei potuto fare meglio? Possibile, ma è certo che il mio impegno è stato massimo e ritengo che tutti dovremmo agire affinché, alla fine di un percorso, non vi siano ripianti.

Lascio dispiaciuta il mio incarico, ma fiduciosa di lasciarlo in buone mani. I miei ringraziamenti vanno in primis al Sindaco, per la fiducia accordatami e la stima dimostratami in questi mesi di mandato, vanno ai colleghi di Giunta passati e presenti, con i quali ho condiviso ansie e preoccupazioni, vanno ai Consiglieri del M5S per il loro supporto, vanno ai Consiglieri comunali di minoranza che mi hanno inconsapevolmente insegnato tanto.

Ringrazio i Dipendenti comunali con cui ho collaborato, soprattutto i dipendenti della VI Direzione, con i quali si è instaurato un dialogo continuo per affrontare tutte le problematiche, pesanti e impegnative, che spesso si sono presentate.

Ringrazio le associazioni animaliste che collaborano con l’Amministrazione comunale per trovare una famiglia ai cani e ai gatti del territorio, nella continua lotta la randagismo, in generale frutto di un atteggiamento di disinteresse e insensibilità verso gli animali. Ringrazio tutti i Cittadini di Castelvetrano, sia coloro che mi hanno manifestato la loro stima durante il mio mandato, sia coloro che mi hanno criticata, ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini in questo periodo tanto entusiasmante quanto carico di grande responsabilità e ansie.

E’ stato un onore lavorare per la mia città, una città che non è voluta bene da tutti, dove occorre ricostruire un senso di comunità smarrito, che purtroppo stenta a riformarsi. Una città difficile, dal passato complicato ma che deve riuscire a riscattarsi dagli anni bui di un passato non recente e risollevarsi per il futuro dei suoi figli.

E’ un compito che coinvolge tutti, nessuno escluso, Amministratori e Amministrati. Perché il cambiamento non viene da fuori se non accettiamo di essere per primi noi stessi a metterci in discussione. Con l’auspicio che il periodo di pandemia abbia termine prima possibile, auguro al Sindaco, alla Giunta e a tutti i Consiglieri Comunali buon lavoro.

Colgo infine l’occasione per augurare, visto il periodo ancora festivo, un buon 2021!