Alla scoperta del Polo Liceale “Cipolla-Pantaleo-Gentile” di CVetrano. Opportunità, percorsi di studio mirati e non solo

del 2021-01-04

Dal 04 al 25 gennaio 2021 le famiglie e gli studenti frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado sono chiamati ad una scelta impegnativa: l’iscrizione alla scuola secondaria superiore. Sicuramente studenti e genitori si staranno ponendo delle domande in merito alla scelta della scuola.

Purtroppo quest’anno, a seguito dell’emergenza SARS-COVID 2, le attività di orientamento in presenza che il Polo liceale “Cipolla-Pantaleo- Gentile” ha sempre effettuato per fare conoscere ai futuri studenti le varie sedi scolastiche, nonché l’Offerta formativa con le innumerevoli iniziative e attività in essa presenti, non si potranno svolgere nelle stesse modalità.

Useremo altri canali: il sito della scuola www.liceicastelvetrano.edu.it , incontri online, i canali social, piattaforme digitali.

In queste FAQ proviamo a dare delle risposte alle vostre possibili domande. Per eventuali altre domande potete scrivere all’indirizzo email della Funzione strumentale che si occupa di orientamento, la prof.ssa Pellicane Antonina, [email protected] , che darà tempestivamente risposta alle vostre domande.

Come scegliere la scuola superiore?

La prima cosa da sapere quando si sceglie una scuola superiore è che non esistono indirizzi più facili di altri: è compito vostro scegliere senza paura l’indirizzo che più vi piace; sarà la passione, la costanza e l’impegno che vi farà raggiungere alti traguardi.

Perché scegliere un liceo?

Viviamo in una società complessa nella quale per avere un ruolo attivo sia come cittadini che nel mondo dell’economia e dell’imprenditorialità, la conoscenza è l’unico valore che conta. Oggi non è neanche importante possedere capitali ma avere “una testa ben fatta” in grado di produrre innovazione e, quindi, anche sviluppo economico. In questa società complessa la scelta del liceo rappresenta una scelta strategica che prepara le nuove generazioni ad affrontare il futuro con la consapevolezza che la cultura rende indipendenti.

E’un percorso di studi in grado di promuovere quelle competenze necessarie che consentono allo studente di porsi con atteggiamento critico, progettuale ma anche creativo di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono. Il liceo fornisce gli strumenti culturali e metodologici utili per acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate sia al proseguimento degli studi sia all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

Perché scegliere il Polo Liceale “Cipolla-Pantaleo-Gentile”?

Il nostro Polo liceale offre la possibilità di studiare in un ambiente vivo e dinamico, in cui tutte le discipline hanno come principale obiettivo comune la cura dello studente, la sua formazione culturale e personale, il suo benessere. La nostra scuola si distingue per l'alto numero di attività e progetti in ogni ambito. La presenza di diversi laboratori e aule attrezzate in modo innovativo consente l'impiego di un'ampia varietà di metodi di apprendimento, di strumenti didattici e di studio. Le nostre biblioteche possiedono diverse migliaia di libri a disposizione degli studenti.

Il Polo liceale di Castelvetrano rappresenta un luogo dove studiare, fare amicizie, crescere sviluppando conoscenze, inclinazioni e sogni; inoltre, il nostro Liceo è tra i 130 istituti individuati, a livello nazionale, con decreto direttoriale Miur n. 1099 del 17/07/2019, per l’attivazione, a partire dall’anno scolastico 2019-2020, per il liceo scientifico, e dall’anno 2020-2021 per il liceo classico, del percorso di potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica”.

Quali sono gli indirizzi di studio?

Il Polo liceale di Castelvetrano, al momento, può offrire alla scelta individuale ben sei indirizzi di studio: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate, Liceo Linguistico (con la lingua cinese), Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-sociale, Liceo Linguistico (con la lingua araba).

La nostra Scuola si caratterizza, inoltre, per la presenza del percorso di potenziamento e orientamento “Biologia con curvatura biomedica”, in una prospettiva che è quella di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che professionali: centocinquanta ore di lezioni frontali e sul campo per capire, sin dalla terza Liceo, se si abbiano le attitudini a frequentare la Facoltà di Medicina o comunque facoltà in ambito sanitario.

Com’è organizzata l’attività curricolare annuale?

L’attività curricolare è distribuita in due quadrimestri, intervallati da due verifiche bimestrali intermedie delle discipline caratterizzanti ciascun indirizzo, seguite dagli incontri con le famiglie.

Com’è strutturata la settimana di studi?

L’organizzazione oraria del primo biennio di tutti gli indirizzi prevede lo svolgimento delle lezioni, dal lunedì al venerdì, per 27 ore settimanali. Nel triennio le ore diventano 30, ad eccezione del liceo classico, con 31 ore, sempre distribuite su cinque giorni settimanali. Nel pomeriggio gli allievi potranno essere impegnati in attività facoltative extracurricolari e/o di implementazione del curricolo, tese alla ricerca, al potenziamento e all’approfondimento con l’assistenza di docenti interni e/o esterni incaricati per la specifica attività.

Quali garanzie mi dà il Polo liceale di Castelvetrano?

Il polo liceale garantisce agli studenti solide “basi” formative, bontà del metodo di studio e successo degli studenti nel prosieguo degli studi universitari.

Cos’è una certificazione linguistica?

Una certificazione linguistica è un documento che attesta il livello di competenza raggiunto in una determinata lingua, diversa da quella materna. Ha valore internazionale ed è riconosciuto in ambito scolastico, lavorativo e associazionistico. Il polo liceale è arricchito dalla presenza di docenti madrelingua per le diverse lingue insegnate, che preparano adeguatamente i ragazzi a sostenere gli esami.

Quali sono le attività di supporto e sostegno che il Polo liceale “Cipolla- Pantaleo- Gentile” offre per facilitare il passaggio dalla scuola media a quella superiore?

Il "passaggio" dalle medie alle superiori è sicuramente un momento delicato, ma la nostra scuola affronta l'inserimento, all’ inizio del primo anno, con particolare attenzione, attuando un "progetto accoglienza": esso ammorbidisce l’impatto del cambiamento proponendo attività finalizzate alla conoscenza della scuola, dei compagni, di se stessi, attività funzionali al potenziamento della motivazione allo studio, all'acquisizione di capacità metacognitive che aiutino nella formazione di un metodo di studio. I docenti del Polo liceale di Castelvetrano, inoltre, nelle prime settimane di scuola attuano attività di “riallineamento delle competenze”.

Cos’è il curricolo?

È un progetto ponderato di attività tese al raggiungimento di traguardi formativi nazionali prescrittivi, nel quale viene data priorità alla selezione di conoscenze e di competenze ritenute essenziali per garantire esiti formativi, finali e cadenzati, che devono essere assicurati a conclusione del corso di studi. Questi equivalgono ad obiettivi generali che devono essere perseguiti attraverso le scelte curricolari e metodologico-didattiche e devono essere promossi e potenziati dalle stesse discipline, che concorrono alla realizzazione del profilo dello studente attraverso le scelte culturali e valoriali delle conoscenze, della progettazione e della conduzione di percorsi formativi, che pongono gli allievi nella condizione di elaborare e padroneggiare i saperi. In sintesi, il curricolo è insieme progetto, processo e prodotto.

Quali sono i punti di forza del curricolo del Polo liceale “Cipolla-Pantaleo-Gentile”?

In ottemperanza al progetto di riforma dei curricoli scolastici, il Polo liceale di Castelvetrano ha progettato un curricolo che ruota attorno al concetto di competenze e sostiene una formazione di qualità, ponendo l’accento sulla capacità degli allievi di utilizzare ciò che apprendono in classe in compiti e situazioni complesse, a scuola e nella vita. Dunque, tutte le programmazioni non sono solo centrate sui contenuti disciplinari, ma si sviluppano in funzione dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli studenti e dell’accertamento della loro capacità di raggiungere i risultati richiesti.

Ci sono dei laboratori nei vari istituti del Polo liceale?

Il Polo liceale è dotato di Laboratori di disegno, chimica e biologia, fisica, informatica, lingue, musica, dotati di strumenti e attrezzature che permettono l’espletamento di numerose esperienze laboratoriali. I Laboratori posseggono tutti i requisiti a norma di legge. Il Polo liceale dispone, inoltre, di attrezzate biblioteche.

Come vengono potenziate le eccellenze?

Per aiutare i ragazzi a riconoscere e sviluppare i propri talenti la scuola partecipa a concorsi Nazionali ed Internazionali: Olimpiadi della matematica e della fisica, Olimpiadi di scienze, Olimpiadi della cultura, ai Campionati della Bocconi, a Certamina, Olimpiadi di italiano, ai Giochi sportivi e ad ogni Concorso o attività di arricchimento culturale proveniente da Enti esterni.

All’interno della scuola mio figlio ha la possibilità di vivere esperienze di formazione e di crescita europee e mondiali?

Certamente sì. Il Polo liceale di Castelvetrano è una SCUOLA che punta all’internazionalizzazione del curricolo e delle esperienze. Infatti, i nostri studenti possono beneficiare di diversi progetti di mobilità: ERASMUS+, Intercultura per periodi di studio all’estero, scambi culturali con scuole straniere, stage in paesi stranieri, Parlamento europeo Giovani, stage all’estero all’interno dei finanziamenti PON-FSE.

La scuola organizza visite guidate e viaggi di istruzione?

Le visite guidate e i viaggi di istruzione contribuiscono all’apprendimento, all’arricchimento formativo e alla crescita della personalità dello studente e sono coerenti con gli obiettivi culturali e didattici specifici dei nostri indirizzi di studio.

All’interno del Polo liceale i ragazzi organizzano, ogni anno, la rivista?

Ogni anno, i ragazzi dei tre istituti mettono in scena uno spettacolo, spaziando tra tutti i generi teatrali, dai classici al musical, esprimendo e mostrando il loro talento artistico. Inoltre, i ragazzi si divertono e migliorano le proprie abilità espressive e relazionali.

Sono previsti servizi per le famiglie?

Per migliorare la comunicazione tra scuole e famiglie, il Polo liceale “Cipolla-Pantaleo-Gentile” ha adottato il registro elettronico via web. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione dei genitori strumenti e servizi on line per favorire la comunicazione tra Scuola e famiglie, facilitare la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica dei propri figli realizzando un insieme di servizi innovativi: la pagella digitale, le comunicazioni relative alla vita scolastica degli studenti e ai risultati degli apprendimenti, l’agenda di ricevimento dei docenti, la notifica alle famiglie in tempo reale delle presenze/assenze degli studenti e le comunicazioni scolastiche, erogati in modalità multicanale (tra cui bacheca, homepage, e-mail).

Allora perché scegliere il Liceo “Cipolla-Pantaleo-Gentile”?

Edgard Morin, nel suo libro “La testa ben fatta”, afferma che è necessario favorire, attraverso l'educazione dei giovani, un dialogo tra area scientifica e area umanistica, che spesso vengono percepiti come compartimenti stagno; però nella “società della conoscenza” non si può prescindere da una formazione integrale e non specialistica della persona, poiché lo scopo della scuola è quello di formare cittadini attivi dotati di pensiero critico e autonomo.

Il nostro Polo liceale, facendo proprio questo pensiero, offre una formazione che garantisce anche l'attuazione di significativi progetti curriculari ed extracurriculari caratterizzanti e fondamentali per l'identità della scuola sul territorio e funzionali a una formazione rispondente alle richieste di una società complessa e pluralistica qual è quella del ventunesimo secolo.

Tutte le scelte curricolari ed extracurricolari del Polo liceale di Castelvetrano sono sempre compiute mantenendo coerenza e significatività tra le attività di potenziamento, i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF al fine di assicurare unitarietà dell'offerta formativa e di incrementare l’adozione di setting e metodologie innovative, che, con un clima accogliente e disteso, incentivino e tengano viva la motivazione allo studio degli studenti. Scegliere il Liceo “Cipolla-Pantaleo-Gentile” significa scegliere la scuola che punta alla massima qualità della didattica e delle relazioni, che crede in un’educazione degli individui capace di svelare l’unicità di ogni persona e di metterla in grado di inserirsi nel mondo circostante in modo responsabile e attivo.

In questa ottica il Polo liceale “Cipolla-Pantaleo.Gentile”:

- attiva collaborazioni con soggetti singoli e con le Istituzioni;

- collabora con gli Enti Locali, le associazioni culturali, sportive e ricreative presenti sul Territorio;

- partecipa a progetti promossi dall’Unione Europea e dal MIUR;

-facilita la partecipazione degli allievi a bandi di concorso, a gare nei vari ambiti del sapere e a manifestazioni sportive, artistiche e culturali;

- promuove scambi linguistici e culturali;

- favorisce la partecipazione a progetti di mobilità internazionale.

Al Polo liceale di Castelvetrano è previsto il percorso di orientamento e potenziamento “Biologia con curvatura biomedica”?

Sì. Nella nostra Scuola, a partire dall’anno scolastico 2019-2020, per il liceo scientifico, e dall’anno 2020-2021, anche per il liceo classico è stato attivato un innovativo e sperimentale indirizzo con curvatura biomedica, che prevede, per il triennio, il potenziamento delle ore di biologia. Per gli alunni di questo indirizzo sono previste, oltre che lezioni tenute da medici specialisti, anche percorsi di Alternanza Scuola Lavoro presso strutture sanitarie individuate dagli Ordini dei Medici Provinciali. Scopo precipuo di tale sperimentazione è quello di consentire, agli studenti della nostra Scuola, l’acquisizione di specifiche competenze in campo biologico per accedere con maggiore facilità agli studi universitari di ambito chimico-biologico e medico-sanitario.

Come è articolato il percorso di orientamento e potenziamento “Biologia con curvatura biomedica”?

Il percorso si articola in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante didattica laboratoriale; ha una durata triennale (per un totale di 150 ore), con un monte ore annuale di 50 ore, 20 ore tenute dai docenti di scienze, 20 ore dai medici indicati dagli ordini provinciali, 10 ore “sul campo”, presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi individuati dall’ Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani con il quale la scuola ha stipulato un’apposita convenzione.

Qual è il termine di presentazione della domanda di iscrizione? Ci sarà tempo dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare la domanda; ci si potrà registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.

Come si effettua l’iscrizione?

I genitori potranno accedere al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. All’atto dell’iscrizione, bisogna rendere le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimere le preferenze in merito all’offerta formativa proposta dal Polo liceale “Cipolla – Pantaleo – Gentile”.

Ogni anno la nostra scuola offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica (per l’orario di ricevimento della Segreteria consultare il portale della scuola).