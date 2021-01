Verdura Resort aprirà le porte delle sue nuove ville extra lusso

di: Luca Beni - del 2021-01-04

Il 2020 è stato un anno disastroso per il turismo italiano a causa del covid: nei primi otto mesi del 2020 il settore ha perso il 52,5% rispetto al 2019. Il trimestre di marzo - maggio che funge da volano per la stagione turistica estiva è stato in netto calo, a causa del lockdown, come riportato dall’ indagine Istat “Una stagione mancata: impatto del covid sul turismo”.

Il 2021 dovrebbe essere l’anno di ripresa per l’economia turistica italiana, in quanto il vaccino sarà già stato somministrato e - si spera - non ci siano altre novità. Giusto in tempo per l’apertura delle venti ville di lusso nel parco del Verdura Resort, un un complesso turistico per clienti alto spendenti, che si trova a Sciacca, in Sicilia, nel Rocco Forte Hotels.

La struttura si trova sulla costa meridionale della Sicilia ed è dotata di ogni comfort: spiagge deserte a pochi passi, piscina con area wellness e il verde tutto intorno. Il posto perfetto per fare una vacanza estiva, rilassandosi a bordo piscina con un drink del bar.

Ma per chi ama trascorrere le vacanze in modo più dinamico ci sono i campi da golf disegnati dall'architetto californiano di fama internazionale Kyle Phillips: uno da 18 buche e uno da 9 buche par 3.

Grazie al finanziamento di Invitalia per incentivare la realizzazione di strutture turistiche extra lusso, il Verdura Resort avrà venti ville dai 260 ai 350 metri quadrati, di tre o quattro camere da letto. La formula per il pernottamento è l’affitto settimanale. Il finanziamento coprirà diverse voci di spesa: impiantistica per le ville, acquisto delle attrezzature, restaurazione degli spazi esterni. Il global director of operations, Maurizio Saccani, ha dichiarato:

“L’idea delle ville è nata dalla richiesta stessa della nostra clientela più qualificata, italiana ma anche internazionale, prevalentemente europea e americana. Il mondo dell’hotellerie di lusso sta cambiando notevolmente, non solo per via del Covid: il processo è iniziato ormai da parecchi anni. Una parte sempre maggiore di clientela privilegia ora anche sistemazioni diverse da quelle tradizionali della camera d’albergo.

Credo, dunque, che il Verdura Resort e i progetti ad esso connessi siano un esempio di come il rapporto tra pubblico e privato possa essere veramente determinante per lo sviluppo economico e per quello turistico in genere. Il pubblico può agire non solo da finanziatore ma anche proprio come aiuto per snellire le questioni burocratiche, per riuscire a penetrare nell’ambito più difficile della struttura pubblica e delle istituzioni, per poter dare un valido aiuto all’operatore turistico” .