La storia della ferrovia di CVetrano e il “tesoro” di Baldo Ingoglia tra storia e ricordi

di: Redazione - del 2021-01-05

C’era una volta la “littorina” sempre carica di turisti che faceva sosta anche alla piccola stazione di Marinella di Selinunte. Era una gioia per grandi e piccini, per le famiglie di Castelvetrano, soprattutto la domenica scendere come di diceva “a la marinedda”, per una bagno ristoratore nella acque selinuntine e risalire con la stessa littorina il pomeriggio.

L’approssimarsi del 31 dicembre, per i cultori della storia delle ferrovie siciliane, rimanda inevitabilmente all’ultimo giorno del 1985 sulla tratta Castelvetrano-Ribera, residua della linea a scartamento ridotto sino a Porto Empedocle, che per oltre sessanta anni aveva assolto, pur con limiti sempre più evidenti, come ricordano molti ex ferroviari, tra cui Michele Milazzo, un’importante funzione di collegamento dei principali centri, lungo la costa sud Occidentale della Sicilia sino ad Agrigento.

Anche se sono passati 35 anni, ricorda con tanta emozione Giuseppe Trapani, all’epoca responsabile dell’esercizio trazione FS della Sicilia Occidentale: ”Ho ancora vivo il ricordo di una per me memorabile giornata di lavoro. A fronte dell’unica certezza della data del 31 dicembre per la chiusura, nessuna indicazione proveniva dall’alto, nessuna voce delle Istituzioni del territorio, nessuna informazione dai media e neanche dalle rappresentanze dei lavoratori.

Mentre mi dirigevo verso gli uffici, il personale mi seguiva silenzioso mostrando una certa inquietitudine che cercai di stemperare informando che tutti sarebbero stati ascolati. Ma fu tutto inutile.

Così nel freddo pomeriggio del 31 dicembre del 1985, nell’indifferenza generale, cessava di esistere il residuo della rete a scartamento ridotto FS, che nata dopo una gestazione troppo lunga, si era trovata già vecchia in un mondo ormai cambiato.”

Dagli anni 70, inoltre, il miglioramento della viabilità parallela aveva reso insostenibile il confronto per confort, costo e accessibilità con i servizi gommati e la mobilità individuale. Mentre gli autobus di linea correvano sule autostrade, i treni e le automotrici arrancavano.

Pippo Trapani, conclude il suo racconto: ”Non volendo che la fine dello scartamento ridotto passasse del tutto inosservato, pregai Baldo Ingoglia, da anni forza trainante del DL Castelvetrano di scattare la fotografia dell’ultima partenza di un treno in regolare servizio includendovi il segnale per l’ultima volta a luce verde.”

Da quella data restano i tanti ricordi dei ferroviari ancora in vita, gli scatti del fotografo Ino Mangiaracina, che dovrebbero essere ricordati e conservati, così come l’opera meritoria di Baldo Ingoglia, 40 anni trascorsi in Ferrovia con un solo desiderio ovvero quello di tramandare alle future generazioni l’amore della storia della Ferrovia di Castelvetrano e del deposito ferroviario.

Baldo Ingoglia adesso quasi novantenne è una memoria storica, la sua casa un museo. Proprio nell’anno della fine delle corse della tratta Castelvetrano-Ribera, Baldo Ingoglia veniva insignito dall’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini, “Cavaliere del lavoro”.

Lo stesso ama definirsi un "collezionista di storia". Possiede oltre 350 foto d’epoca. L’ex macchinista, prima di diventare capo deposito, all’inizio della carriera da operaio, riparava i famosi locomotori a vapore, ne conosce tutti i pezzi e ricorda con piacere, quando nel 1976 prima e nel 1980 poi, accompagnò tanti turisti nel giro Giro di Sicilia con la locomotiva a vapore da Porto Empedocle a Castelvetrano sulla tratta ridotta.

Lo stesso ex ferroviere mostra con orgoglio tutti i registri di tutte le tratte di percorrenza da Castelvetrano anche di quella che si chiamava Castelvetrano –San Carlo negli anni 50 e che toccava Partanna, Santa Ninfa, Gibellina, Santa Margherita e altri centri belicini.

Conserva ancora questi giornali di bordo e ne mostra uno del 1915 sulle locomotive a vapore, poi appunti, libri ed è sempre disponibile a mettere a disposizione il suo materiale. Ha da sempre parlato con i sindaci per donare la sua vasta collezione di documenti a tema ferroviario al Comune di Castelvetrano affinchè venga valorizzata, con una collocazione espositiva che la renda facilmente fruibile al pubblico, in particolare ai giovani e alle scuole.

Un vasto patrimonio costituito da un corpus di documenti tecnici operativi che spazia dalle istruzioni ai fuochisti delle locomotive a vapore, ai manuali di condotta delle automotrici diesel.

Il tutto fino ad ora è solo un desiderio, mentre sarebbe interessante che l’attuale Amministrazione che ha vasti spazi vuoti nell’ex Convento dei Minimi, possa pensare ad un vero e proprio museo che avrebbe tanti estimatori da tutta Italia e non solo.

L’auspicio è che l’attuale sindaco Enzo Alfano notoriamente rispettoso della cultura possa dare un input a questa speranza.

Nelle more comunque l’Associazione “Sicilia In Treno” è stata incaricata dallo stesso Badassare Ingoglia a catalogare e curare il patrimonio documentale fotografico ai fine della eventuale donazione all’Ente.

I soci di "Sicilia in treno" sono già a lavoro sia per la realizzazione dell’esposizione, che per il successivo potenziamento, per poi rendere possibili le visite.

Nel lontano 18 gennaio del 1991, Baldo Ingoglia concludeva la sua carriera a Palermo con la qualifica di “primo aggiunto”. Il saluto dei colleghi alla presenza delle maggiori autorità delle Ferrovie dello Stato, fu per Baldo Ingoglia una giornata memorabile.

Adesso quegli scatoloni tutti ordinati, sembra che dicano: "Siamo pronti per il trasloco" e per l’ex ferroviere sarebbe una grande gioia che arrivassero al "capolinea” al Museo dei Minimi, dove da lì far ripartire la fantasia di tutti quei visitatori che andrebbero ad emozionarsi.