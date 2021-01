Campobello, befane per beneficenza in aiuto di un concittadino in Florida colpito da una malattia. Successo per l’asta solidale

del 2021-01-06

Lunedì mattina a Campobello di Mazara si è svegliata con una piacevole sorpresa, sono arrivate le Befane. Si è trattato di un’iniziativa solidale intrapresa da dei giovani campobellesi e che ha visto coinvolte Carla Prinzivalli e Liliana Catanzaro (attuali consigliere della minoranza) e altri ragazzi che fanno parte del Movimento "Cento Passi" di Campobello di Mazara.

Si è trattato di un progetto che ha preso forma nell’ultimo mese a seguito della notizia riguardante un concittadino campobellese che purtroppo ha un problema di salute e che attualmente vive in Florida.

Dopo aver appreso la notizia, Carla e Liliana hanno pensato che bisognava fare qualcosa per aiutare Giovanni e così, senza pensarci troppo, hanno proposto alla cittadinanza una raccolta di giocattoli in buono stato per organizzare un’asta on-line.

"Il ricavato - raccontano dall'Associazione - sarà devoluto interamente al nostro concittadino e alla sua famiglia. Attualmente è in corso anche una lotteria per l’estrazione di un multivideogame e anche in questo caso il ricavato sarà destinato a Giovanni. Dopo aver coinvolto amici, parenti e conoscenti, è stata quindi aperta una pagina Facebook, “Le Befane Solidali”.

Attraverso questa pagina sono stati raccolti i giochi e successivamente è stata pubblicizzata l’asta solidale.

L’idea è stata quella di fare una doppia buona azione ovvero aiutare un concittadino e al tempo stesso fare felici i bambini di Campobello con dei giochi o dei peluches.

La distribuzione si è concentrata nella giornata del 4 Gennaio e ha interessato principalmente le famiglie che in questo particolare momento storico hanno bisogno di maggiori attenzioni e di maggiore calore e solidarietà. Dopo la fase di distribuzione le Befane solidali “voleranno” (ma solo con la fantasia, purtroppo) in Florida, per fare sentire il loro calore e la loro solidarietà anche oltreoceano a Giovanni e alla sua famiglia".

Carla, Liliana, e il Movimento Cento Passi ringraziano di cuore tutte le persone che si sono messe a disposizione con ogni mezzo e in ogni modo per il successo di questa attività benefica.