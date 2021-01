Salemi, lieto fine per il signor Leo. Accetta l'aiuto del Comune. Nota dell'Ass. Gandolfo

di: Comunicato Stampa - del 2021-01-08

Ieri, vi avevamo parlato di un uomo di Salemi, che vive in condizioni di disagio. Una storia con il lieto fine visto che l'uomo è stato accolto all'interno di un B&B grazie all'intervento del Comune di Salemi.

Sul caso è intervenuta l’Assessore alle Politiche Sociali, Gasperina Gandolfo la quale con una nota rivolta alla nostra Redazione ha riepilogato gli interventi assistenziali pregressi in favore del sig. Leo Gaetano che, probabilmente adesso dopo il risalto mediatico della vicenda, ha accettato la destinazione proposta.

Questa la sua risposta:

“Il sig. Leo è conosciuto ai Servizi Sociali del Comune di Salemi da parecchi anni durante i quali è stato più volte aiutato, soprattutto per l’assegnazione di un alloggio popolare che però lui stesso ha rifiutato di volta in volta in quanto o non gradiva la zona dell’alloggio o perché l’alloggio si trovava al terzo piano dello stabile; queste le motivazioni riportate dal sig. Leo.

Si è cercato inoltre di fargli fare la carta d’identità al fine soprattutto di fargli avere dei contributi economici (buoni spesa) ma il sig. Leo, allo stato attuale, non ha ancora provveduto nonostante questo Comune gli aveva garantito una cifra economica per poter fare il documento.

Lo stesso nel tempo è stato anche supportato dal Convento dei Frati Cappuccini di Salemi tramite derrate alimentari e mediante la possibilità di ospitarlo anche la notte ma, ad oggi, lo stesso continua a riferire di aver scelto la strada e di non voler stare insieme alla gente. Riferisce anche di essere seguito da un Avvocato in rifermento alle vicissitudini familiari che lo hanno portato a perdere la casa di cui era comproprietario insieme alla sorella.

Durante l’emergenza Covid gli sono stati concessi Buoni Spesa Alimentari. Risulta inoltre godere di pensione di 515,07 euro mensili, che però lo stesso riferisce di non aver mai percepito".