A CVetrano la differenziata “vola” al 70%. Babos: “Nonostante alcuni incivili ostinati risultati importanti”

di: Elio Indelicato - del 2021-01-09

Sale oltre il 70% la percentuale della raccolta differenziata a Castelvetrano, ma c’è chi continua a gettare impunemente sacchetti di spazzatura nelle vie del centro storico e anche davanti agli edifici scolastici a Castelvetrano”.

I dati confortanti sull’aumento della differenziata sono stati confermati dall’ingegnere Luciano Babos responsabile della Sager-Ecoburgus che gestisce il sistema di raccolta.

Lo stesso Babos aggiunge: “Castelvetrano sta dimostrando di essere virtuosa e lo dicono i numeri anche grazie al nostro servizio di ritiro ingombranti molto richiesto ed apprezzato, che evita l’abbandono anche di elettrodomestici e di materassi come avveniva prima, numero che mi piace ricordare (800126795).

Continuano purtroppo ad esserci gli incivili che buttano sacchetti neri pieni di tutto e di più che i nostri operatori non ritirano applicando la striscetta bianca adesiva con la scritta: "non ritirato perché non differenziato”.

Ed è proprio li il problema che si sta cercando di sopperire con le foto trappole che, se da un lato individuano volti spesso anonimi che buttano i sacchi neri, dall’altro non rilevano invece i numeri di targa delle auto da dove spesso, dai finestrini in corsa, vengono lanciati i sacchetti.

La prossima settimana, come conferma lo stesso responsabile del servizio, ci sarà un’ importante conferenza di servizio con il Comando della Polizia municipale, il cui responsabile l’avvocato Marcello Caradonna si è impegnato per cercare tutti assieme di ottimizzare il sevizio di prevenzione e repressione del fenomeno.

Molti chiedono come si poter smaltire le pile esauste o i medicinali e pare che potrebbe presto arrivare la risposta, mentre arriva l’appello per chi magari a casa ha dei giocattoli vecchi in plastica, vasi porta piante pentole vecchie, di contattare sempre il numero verde dell’azienda perché pare che anche il singolo cittadino potrà recarsi in ditta nella traversa di via Partanna per portare direttamente lui la plastica dura, senza attendere il turno di raccolta.