Selinunte, grande successo per “il presepe venuto dal mare”. Quando il riciclo è arte e passione

di: Elio Indelicato - del 2021-01-10

Lo hanno battezzato “Il presepe venuto dal mare”, quello realizzato da Gianfranco Caraccioli, con pezzi di legno che lo stesso ha recuperato dal mare, finendo per costruire un presepe a Marinella di Selinunte che ha catalizzato l’interesse non solo dei visitatori, ma che ha conquistato il web con 56.000 visualizzazioni.

Lo stesso Gianfranco Caraccioli, ambientalista convinto, presidente dei Rangers Selinunte, ha impiegato tre mesi per modellare i personaggi e alcune forme di animali del presepe.

“Un messaggio simbolico che abbiamo voluto dare. I legni da soli non servono, ma possono diventare qualcosa di concreto”.

Il presepe, accompagnato da tanti messaggi scritti dei bambini, riguarda anche le vicissitudini dei migranti che arrivano sulle nostre coste.

Nei giorni scorsi un responsabile della Mobilità delle arti e degli artisti in Europa ha contatto lo stesso artista castelvetranese per potere fare conoscere meglio l’opera in legno, realizzata con l’aiuto anche di Filippo Sciacca, Nino Coppola, dell’Amministrazione comunale e della Pro loco Selinunte.

Gianfranco Caraccioli si augura di potere avere una sede a Marinella dove potere insegnare ai ragazzi l’arte anche del riciclo, una sede che diventi un punto di ritrovo.

Dall’assemblamento del legno può nascere una vita figurativa, un’opera d’arte e si spera che presto l’artista castelvetranese, che si spende da sempre per la bonifica delle coste. possa avere un posto d’incontro per i ragazzi.