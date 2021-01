Alfano nomina l’Assessore al posto di Irene Barresi. In Giunta entra Stefano Mistretta

del 2021-01-08

È stato nominato dal Sindaco Enzo Alfano il nuovo Assessore che prenderà il posto della dimissionaria Irene Barresi. Si tratta di Stefano Maurizio Mistretta, castelvetranese, 56 anni, insegnante di elettronica presso l’I.P.S.I.A. di Santa Ninfa. Simpatico l’neddoto del neo assessore convocato dal Sindaco Alfano quindici giorni fa per una conoscenza diretta: “avevo presentato il mio curriculum convinto solo, come ho sempre fatto, per mettere la mia esperienza professionale al servizio di Castelvetrano e degli uffici tecnici con i quali ho sempre avuti confronti professionali.

Al Sindaco ho detto che ero disposto a collaborare con qualsiasi incarico anche di consulenza gratuita ma mai avrei pensato che il mio curriculum fosse stato determinante per essere scelto. Un incarico che mi onora anche perché sono in ottimi rapporti professionali con il neo assessore l’ingegnere collega Nino Suculiana.”

Fin qui il neo Assessore che non fa parte dell’area Cinque Stelle anzi si ricordano i suoi passati giovanili tra le file della federazione giovane comunista. Il neo assessore insegna a Santa ninfa ed è molto conosciuto e apprezzato nel Belice per la sua esperienza di Ingegnere elettronico.