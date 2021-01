Ghetto migranti presso l’ex cementificio. Questa sera prevista la seconda puntata del servizio su Striscia la Notizia

del 2021-01-06

Andrà stasera in onda la seconda puntata su Striscia la Notizia del servizio (realizzato a fine Novembre) sul campo degli immigrati abusivo alle porte di Campobello nell'ex cementificio “Castelvetrano Selinunte”.

La puntata di ieri - tra l’altro - ha evidenziato l’esistenza di un finanziamento regionale di circa 1.500.000 Euro che, come precisano, Salvatore Inguì, intervistato assieme a Leo Narciso, referenti di Libera, “la Regione dovrebbe devolvere al comune di Castelvetrano per costruire questo campo per accogliere gli extracomunitari stagionali che arrivano costretti a vivere in un ghetto fuori da ogni controllo”.