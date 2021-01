Salemi, una vita tra stenti ed emarginazione. L’appello dei cittadini in aiuto di un concittadino in difficoltà

di: Redazione - del 2021-01-07

Da tempo vive all’interno di una struttura fatiscente in via Aldo Moro. Dopo aver vissuto oltre 20 anni al Nord dove lavorava regolarmente, a seguito di alcune vicissitudini familiari poco felici ha perso anche l’abitazione a Salemi, di cui era comproprietario insieme alla sorella.

Numerosi lettori salemitani ci hanno segnalato la storia di Leo Zummo, 58 anni, il quale vive una vita tra stenti e privazioni e si alimenta grazie a qualche gesto di solidarietà da parte dei concittadini.

Sembra che l’uomo si sia rivolto anche ai servizi sociali ma anagraficamente risultando convivente ancora con la sorella (anche se la stessa per motivi di salute vive in una struttura) non può percepire il reddito di cittadinanza che gli consentirebbe magari di locare una piccola stanza dove poter vivere in maniera più dignitosa.

L’auspicio è che l’appello su Castelvetranonews.it non cada nel vuoto e possa stimolare ancora di più gli Enti competenti ad attivarsi in aiuto di quest’uomo ai margini della società, ma che merita tutto il supporto e l’assistenza possibile.