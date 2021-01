CVetrano, la terza rata della Tari deve essere pagata. L'Ufficio Tributi boccia atto d’indirizzo Consiglio comunale sull’annullamento della terza rata della Tari

di: Elio Indelicato - del 2021-01-07

(ph. www.casertanews.it)

Bocciato da parte dell’Ufficio Tributi del Comune di Castelvetrano, l’atto d’indirizzo votato all’unanimità da tutto il Consiglio comunale sull’annullamento della terza rata della Tari. Secondo i consiglieri, erano state riscontrate alcune anomalie nella compilazione dei bollettini del pagamento della Tari 2020, causate probabilmente al momento della conversione dei dati dal software della vecchia società di gestione dei dati “la Municipia” al nuovo gestore “Immedia”.

Gli stessi consiglieri avevano proposto una revisione di tutte le bollette. Il responsabile dell’Ufficio Michele Grimaldi, dopo essersi relazionato con i responsabili dell’ ottava e nona Direzione e con ’Ufficio legale del Comune ha dichiarato l’atto d’indirizzo illegittimo e in contrasto con la normativa vigente, rispondendo di fatto alla richiesta dei chiarimenti del sindaco Enzo Alfano.

lnfatti, afferma Grimaldi in una nota, “l'applicazione delle norme inerenti la gestione del bilancio comunale, unitamente a quelle di adozione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali, impongono il rispetto di un complesso iter procedimentale, temporalmente scandito e che vede coinvolti tutti i soggetti titolati alla gestione economico finanziaria dell'Ente locale. In particolare, per ciò che attiene la "tassa sui rifiuti" (TARI), la stessa, dovendo essere conforme al piano finanziario del servizio di gestione, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, non può essere modificata mediante un semplice "atto di indirizzo", non rientrando detto strumento tra quelli prescritti per incidere sul tributo in argomento. E' la stessa legge, del resto, a prevedere che la tariffa di asporto rifiuti venga determinata di anno in anno ed in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferiti agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, con una quota riferita alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione”.

L'aumento della bollettazione TARI 2020 è dovuto all'aumento dei costi del servizio rispetto all'anno 2019, come tale ripartito su tutte le utenze domestiche e non domestiche presenti nel territorio.

Con Ia nuova tariffazione si è ottenuta la diminuzione della quota variabile e l'aumento di quella fissa, agevolando le famiglie numerose e statisticamente meno abbienti. In merito alle anomalie sulla bollettazione delle tariffe TARI ed individuazione delle modifiche da adottare per Ia rettifica delle bollette emesse,c onclude Michele Grimaldi-, si è avuto cura di evidenziare come l'ufficio si attivato a sostituire le bollette notificate ai cittadini nelle quali si riscontrano errori dovuti ad un problema verificatosi nella conversione dei dati”.