Da Campobello all'America con la Sicilia nel cuore tra storia e tradizioni culinarie tipiche

di: Doriana Margiotta - del 2021-01-11

Fra il 1880 e il 1915 approdano negli Stati Uniti quattro milioni di italiani. Circa il 70% proveniva dal meridione e le motivazioni di questo fenomeno sono molteplici. Durante l'invasione piemontese del Regno delle due Sicilie, i macchinari industriali furono portati al nord dove in seguito sorsero le fabbriche del Piemonte, della Lombardia e della Liguria.

La popolazione del meridione, devastata dalla guerra, da cataclismi naturali, depredata dall'esercito, non ebbe altra alternativa che migrare in massa. Dal 1880 in poi inoltre, ci fu una profonda crisi agraria che portò ad un aggravarsi delle imposte nelle campagne meridionali e il declino degli antichi mestieri artigianali. Da tutto questo nasce il grande esodo negli Stati Uniti "con la valigia di cartone in cerca di fortuna".

Anche il nostro territorio conobbe questo fenomeno e molti dei nostri antenati si trasferirono in America sperando di realizzare i propri sogni e costruire una vita migliore per sé e per le proprie famiglie.

È quello che successe al padre della signora Francesca Mistretta, originario di Campobello di Mazara, che si innamorò dell'America e decise di stabilirsi nel Massachussets, dove qualche anno dopo lo raggiunse tutta la famiglia. La signora Francesca insieme alla mamma ha voluto raccontare alla nostra redazione l'esperienza di migrante del padre e i ricordi legati alla sua terra.

Cosa le raccontava suo padre della vita a Campobello di Mazara?

"Mio padre mi raccontava sempre che a quell'epoca nessuno aveva una casa al mare dove andare a fare le vacanza estive. A quei tempi si pensava solo a lavorare, nessuno aveva una macchina e neanche un televisore. Raggiungevano Tre Fontane a piedi e la gente per spostarsi si alzava molto presto la mattina perché la strada da fare era tanta. Era una vita di stenti e sacrifici. Le case erano fatte di paglia e molti erano magazzini rustici.

Le famiglie a quei tempi erano molto numerose, ognuna di loro aveva la media dei 10 figli, tutta forza lavoro. Mio padre mi diceva sempre che era una vita molto dura ma semplice e genuina"

Dove aveva il negozio di barbiere a Campobello?

"Nonno Erasmo aveva il suo negozio alle quattro cantoniere, tra via Roma e via Umberto. Era un parrucchiere molto rinomato e le signore più raffinate, andavano da lui perché era il migliore.

Inoltre oltre a fare la barba e i capelli agli uomini, vendeva parrucchini la cui marca era Borsellino"

Nonostante suo padre vivesse in America, quali erano i piatti tipici siciliani che mangiavate più spesso?

"Amava mangiare le lasagne fatte in casa con ragù di pomodoro e salsiccia, i fusilli freschi con il pomodoro, la pasta con i broccoli e l'immancabile pasta alla "carrittera". Tutti i piatti tipici della sua terra, piena di sapori e colori."

Quando e perché ha deciso di emigrare negli Stati Uniti?

"Il mio bisnonno Antonio Mistretta, è andato in America in cerca di lavoro. Dopo essersi stabilito definitivamente qui e aver preso "confidenza con il posto", si è messo a disposizione degli altri migranti siciliani, aiutandoli a trovare un lavoro. Lui aveva lasciato in Sicilia la sua famiglia, una moglie e due figli. Quando ci fu lo "Stock Market Crash" nel 1929, conosciuto anche con il nome di "Martedì nero", in cui avvenne il crollo della borsa a New York, presso lo Stock Exchange, sede del mercato finanziario più importante, il mio bisnonno ebbe un attacco di cuore e morì.

Così mio nonno Erasmo Mistretta partì per l'America in cerca del padre. Quando vide l'America se ne innamorò, così decise di trasferirsi qui a Boston e affittò un locale a Dorchester per poter fare il barbiere. Qualche anno dopo si trasferì l'intera famiglia, compreso ovviamente mio padre."

Cosa gli mancava di più della Sicilia?

"A nonno mancava principalmente la cucina siciliana e la genuinità dei prodotti della terra che qui non ci sono. Ha lasciato in Sicilia molti amici, ma li ha sempre portati nel cuore."

Lei è venuta di recente in Sicilia per conoscere i posti in cui ha vissuto suo padre da giovane. Che cosa ha provato, rivedendo i luoghi a cui era molto legato e di cui ha sentito tanto parlare?

"Sono venuta spesso in Sicilia e ho trascorso molto volentieri le vacanza estive a Campobello. Si figuri che penso di essere stata lì almeno 20 volte. Ogni volta che arrivo in Sicilia è un colpo al cuore, perché penso che mio padre sarebbe stato felice di rivedere questi posti. Mi piace moltissimo la Sicilia."

Nel suo giro siciliano, quale è stato il posto più bello che ha visitato?

"Grazie ad un mio cugino, Tonino Guarnotta, ho avuto la possibilità di visitare molti posti in questi anni, ma quello che preferisco è Erice, un borgo pieno di storia. Un luogo magico che amerò per sempre."

Ci sono emigrati siciliani che avete conosciuto?

"Si, mio padre ha conosciuto tantissimi emigrati siciliani, perché frequentava il quartiere North end, la little Italy a Boston. Ha aiutato molti compaesani a sistemarsi e a trovare un lavoro, così per compensare probabilmente la lontananza dalla terra natia, si era creato tra di loro un profondo rapporto di amicizia."

Suo padre, emigrando negli Stati Uniti, ha realizzato tutti i suoi sogni?

"La maggior parte sicuramente, qui ha cresciuto la sua famiglia e ha vissuto bene. Penso fosse soddisfatto di quello che aveva costruito negli anni. È stato un uomo che ha sempre amato il suo lavoro e dedito alla famiglia. È stato un punto di riferimento per molti ed era felice di essere utile agli altri."

La signora Francesca Mistretta ha ripercorso insieme a noi il viale dei ricordi. I luoghi in cui ha vissuto da giovane il padre e l'affetto per la nostra terra e in particolare per Campobello di Mazara, che ha regalato i natali a una buona parte della sua famiglia.

Fa molto piacere sapere che anche se c'è un oceano che ci divide, l'amore per la Sicilia non si esaurisce mai. La nostra isola ha un fascino particolare e rimane dentro per tutta la vita.