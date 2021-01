Covid19, aumentano i contagi in Sicilia: attesa la decisione di Musumeci sulla zona rossa

di: Redazione - del 2021-01-08

In seguito all’alto numero dei contagi, registrati negli ultimi giorni, la Sicilia potrebbe diventare zona rossa per tre settimane. Questo è quanto trapelato dalle due recenti riunioni del Comitato tecnico scientifico, nelle quali erano presenti anche gli assessori regionali all’Istruzione Roberto Lagalla e alla Salute Ruggero Razza. Sarà, adesso il governatore Musumeci a valutare sulla base della relazione del Cts siciliano.

Nell’ultima settimana si è avuto un incremento dei nuovi casi pari al 9% rispetto alla settimana precedente e la fascia arancione potrebbe non essere sufficiente a contenere i contagi.

Tra le possibili misure, su disposizione dei sindaci, d’accordo con le Asp provinciali, si ipotizza il ricorso alla dad per la scuola primaria, mentre la scuola dell’infanzia dovrebbe continuare in presenza.

In attesa delle decisioni della Giunta Regionale, per oggi venerdì 8 gennaio, in relazione alla didattica restano in vigore le disposizioni nazionali, tranne nei comuni dove sono già in vigore misure diverse.