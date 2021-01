“Non sono un politico. La mia esperienza al servizio di CVetrano”. Intervista al neo Assessore Mistretta

di: Redazione - del 2021-01-09

Questa mattina il nostro Direttore ha incontrato il nuovo Assessore della Giunta Alfano, il castelvetranese Stefano Mistretta.

Queste le parole dell’ingegnere Mistretta sulla sua nomina: ”Qualche tempo fa, ho visto sul sito del Comune, l’appello del Sindaco per la ricerca di tecnici e avendo già svolto questo ruolo in passato, senza leggere con attenzione l’articolo, ho mandato il mio curriculum pensando si trattasse di una semplice collaborazione. Dopo qualche giorno sono stato chiamato dal Sindaco, ma solo quando ho ricevuto l’email che mi diceva di dover firmare per accettare la nomina ad Assessore, ho capito di cosa si trattasse”.

Poi aggiunge: ”Io non son un politico, anche se da ragazzo un po’ me ne sono occupato. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza da tecnico, senza trascurare i miei alunni e i miei clienti”.

Ricordiamo che il neo Assessore, ingegnere elettrico, nonché ecologista convinto, prenderà la delega dall’ex Assessore Irene Barresi e si occuperà di ambiente e decoro urbano.

A proposito della situazione attuale della città, l’Ing. Mistretta dice: “Nel rispetto dei ruoli di maggioranza e opposizione, credo che ci debba essere un interesse comune, avere una Castelvetrano migliore. I problemi ci sono, bisognerebbe rivedere un po’ la pianta organica dell’ufficio tecnico, per esempio”.

Poi conclude: ”Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco e quanti mi hanno dimostrato affetto per la mia nomina”.