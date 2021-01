Volano i contagi in Provincia di Trapani. 600 i positivi a Marsala. Ecco la sutuazione ad oggi

del 2021-01-11

L’ASP di Trapani ha pubblicato il bollettino circa i casi di Covid in Provincia di Trapani. Ecco i dati aggiornati ad oggi 11 Gennaio 2021. Totale Positivi 2459 così suddivisi per comuni: Alcamo 214, Buseto Palizzolo 11, Catalafimi Segesta 6, Campobello 31, Castellammare del Golfo 48, Castelvetrano 116, Custonaci 9, Erice 163, Favignana 23, Gibellina 53, Marsala 601, Mazara del Vallo 466, Paceco 53, Pantelleria 7, Partanna 39, Petrosino 23, Poggioreale 1, Salaparuta 6, Salemi 4, Santa Ninfa 3, San Vito Lo Capo 6, Trapani 459, Valderice 115, Vita 2.Totale deceduti: 147, totale guariti: 4803.Ricoverati in terapia intensiva: 10, ricoverati non in terapia intensiva: 158.