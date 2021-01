del 2021-01-10

Resteranno chiusi gli uffici dell'Informa Giovani di Castelvetrano per un presunto caso di Covid da parte di una impiegata il cui tampone avrebbe dato esito positivo.ll Sindaco Alfano, ha disposto la chiusura dell'ufficio per la giornata di domani per consentire la sanificazione dei locali in attesa del secondo tampone

Martedì prevista la riapertura al pubblico