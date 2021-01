"La scuola ai tempi del Covid tra didattica a distanza, le distrazioni degli alunni e la dispersione scolastica in aumento". Intervista al prof. castelvetranese Leo Obbiso

del 2021-01-11

Il Covid e la recrudescenza di casi sta ulteriormente allargando il raggio della didattica a distanza e non pochi Sindaci stanno addirittura chiudendo asili e scuole primarie. Di questo anno scolastico ne abbiamo parlato con Leo Obbiso, giovane insegnante castelvetranese, al quale abbiamo posto alcuni quesiti volti a comprendere più da vicino lo stato d'animo anche del mondo degli insegnanti che hanno dovuto rivedere anche il modo di insegnare in tempi di pandemia.

L’anno scolastico è già iniziato da qualche mese; qual è la situazione della Scuola Italiana oggi?

"Tra pochi giorni si concluderà il primo quadrimestre di un anno scolastico, a dir poco, insolito, il quale, tra mille incertezze e difficoltà, vede la Scuola Italiana spaccata in due: da una parte la Primaria e le Secondaria di Primo Grado in presenza e dall’altra, gli Istituti Superiori in D.A.D. (didattica a distanza) a lavorare da remoto, a casa.

In entrambi i casi, lodevole è l’impegno dei docenti che, in modo diversificato, stanno affrontando l’emergenza con il massimo della professionalità; quando ci siamo trovati ad un bivio tra il fare polemica o cercare soluzioni, abbiamo optato per la seconda possibilità".

É meglio da casa o in classe?

"In entrambi i casi, la didattica è stravolta. Quando mi ritrovo a far lezione da casa, una delle cose più difficili è tenere alta l’attenzione dei miei studenti e interessarli anche da dietro un monitor, cosa, che le assicuro, non è per nulla semplice; in classe, le limitazioni e le regole sono tantissime e non sempre è facile farle rispettare, dal gel disinfettante, alla ricreazione in aula, al distanziamento, tutte misure che richiedono una certa limitazione della libertà, ma che si rivelano indispensabili per l’incolumità, nostra e di chi ci sta accanto.

Ma ho cercato di far capire ai miei alunni, che le regole sono un’opportunità educativa di grande crescita per loro e per noi".

Quali sono le sfide che da docente sta affrontando?

"Sicuramente stiamo vivendo un momento di emergenza e non mi riferisco solamente a quella sanitaria causata dal virus, ma ad un’emergenza educativa e formativa. Oltre ad essere venuto meno l’aspetto relazionale e sociale, che è un cardine della Scuola in ogni tempo, il rischio più grosso che, a mio avviso, si corre è quello di creare un divario tra studenti di serie A e di serie B, che sarà difficile, se non impossibile, colmare.

I contesti socio-economico-culturali delle famiglie di provenienza si sono rivelati fondamentali in questo frangente e la dispersione scolastica non è mai stata così elevata".

Quali scenari intravede nei prossimi tempi?

"Io sono un inguaribile ottimista; e anche quando lo sconforto cerca di prendere il sopravvento, mi basta guardare il sorriso dei miei studenti e riacquistare il buon umore. Sicuramente mi dà molta speranza l’inizio della campagna vaccinale, che è come un faro in un mare in tempesta, ma credo che da questa tempesta si possa uscire, come si esce da una malattia, ovvero in “convalescenza” una parola che nella sua forma latina “con-valescere”, significa riacquistare valore e addirittura riprendere più forza dopo un periodo di infermità.

É questo l’augurio che faccio a tutti noi, quello di non lasciarci vincere da questo tempo e ammalarci seriamente, ma di scoprire, nella cooperazione, nell’ascolto dell’altro e nella fiducia reciproca, la bellezza di cui l’umanità ha ancora bisogno".